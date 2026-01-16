Светът постави рекорд - 8 г. без ядрен тест, но радостта е мимолетна

Тази седмица светът премина важен ядрен етап. И, може би изненадващо, предвид скорошната серия от дрънкане на оръжия от страни като Русия и Съединените щати, това е положителен етап.

"Към днешна дата светът е прекарал осем години, четири месеца и 11 дни без ядрен опит. Отсега нататък всеки ден без ядрен опит ще поставя нов рекорд", написа Дилън Сполдинг, старши учен в Съюза на загрижените учени (UCS), в публикация в блога си в сряда, отбелязвайки този важен етап.

Това означава, че планетата е преживяла най-дългия си период без ядрен опит от началото на ядрената ера на 16 юли 1945 г., когато САЩ взривиха атомно устройство в Аламогордо, Ню Мексико - тестът Тринити - водещ до атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, Япония, близо до края на Втората световна война.

Северна Корея проведе последния ядрен тест в света на 3 септември 2017 г.

Предишният най-дълъг период без тест е бил от 30 май 1998 г., когато Пакистан проведе последния си тест, до 3 октомври 2006 г. - годината, в която Северна Корея проведе първия си.

Сполдинг обаче предупреждава колко крехка е станала тази "победна серия", предвид заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за възобновяване на ядрените тестове.

"Повторното отваряне на тази кутия на Пандора е едновременно ненужно и неразумно", пише Сполдинг. "Неограничените тестове водят до конкуренция, нестабилност и степен на несигурност, която едва ли може да бъде позволена в допълнение към съществуващата ни глобална несигурност."

В друг предупредителен знак, Тръмп заяви, че е готов да позволи изтичането на 5 февруари на договор между САЩ и Русия, който ограничава броя на разполагаемите ядрени оръжия, които всяка страна притежава.

Русия поддържа най-големия арсенал от ядрени оръжия в света с над 4300, според Стокхолмския международен институт за изследване на мира. САЩ имат около 3700, като Москва и Вашингтон заедно представляват 90% от ядрените оръжия в света, според SIPRI.

Десетилетия ядрени тестове

След теста "Тринити" светът е видял 2055 ядрени теста от осем държави, според Асоциацията за контрол на въоръженията.

САЩ са провели най-много тестове - 1030, следвани от Русия/СССР, 715; Франция, 210; Китай и Великобритания, 45; Северна Корея, шест; Индия, три; и Пакистан, два.

Тези тестове са се провеждали на места, вариращи от тихоокеански атоли до пустини в САЩ и Китай до руската Арктика, често с тежки последици за човешкото и екологичното здраве.

Широко разпространените ядрени тестове са спрени в края на 90-те години на миналия век, когато Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити беше отворен за подписване. Въпреки че никога не е влязъл в сила - главно защото САЩ са го подписали, но никога не са го ратифицирали - нациите до голяма степен са спазвали неговите условия, с изключение на Северна Корея, която е считана за държава-престъпник и е поставена под санкции на ООН.

И след този тест през 2017 г. на севернокорейския полигон Пунгери, голяма част от света е в очакване на нов тест от страна на Ким Чен Ун, предвид огромните му инвестиции в ракетна програма, която му е дала оръжия, способни да достигнат континенталната част на САЩ.

Но през последните месеци вниманието се насочи към Вашингтон и Москва, тъй като Тръмп, а впоследствие и руският лидер Владимир Путин, заплашиха да възобновят ядрените опити в своите страни.

САЩ за последно изпробваха ядрено оръжие на 23 септември 1992 г. А Русия за последно взриви ядрено устройство през 1990 г., когато все още беше Съветски съюз.

Нови заплахи за изпитания

По време на посещение в Южна Корея през октомври Тръмп обеща да започне изпитания на американски ядрени оръжия "на равна основа" с Русия и Китай, заявявайки, че е инструктирал Министерството на отбраната да започне незабавна подготовка за такива изпитания.

Седмица след това, на 5 ноември, Путин нареди на руската армия да започне подготовка за оръжейни тестове.

Ядрените тестове се провеждат, за да се оцени ефектът от новите разработки в бомбите или да се гарантира, че съществуващите оръжия ще продължат да работят, ако бъдат изстреляни.

Сполдинг и други учени казват, че всичко това е ненужно. Това е така, защото ядрените сили вече разполагат с технологията за провеждане на "подкритични" тестове, които могат да имитират ядрен процес до точката на детонация.

"Развитите ядрени държави технически са далеч отвъд възможността да изследват дали оръжията им ще детонират надеждно", пише той.

Всяко американско тестване сега поставя под въпрос дали Вашингтон е бил надежден стопанин на огромния си ядрен арсенал, според Сполдинг.

"Докато администрацията на Тръмп може да разглежда теста като принос към възпирането, той всъщност може да има обратен ефект, като проектира непримирима липса на доверие в американския арсенал", допълва той.

Договорът СТАРТ изтича

Опасенията от подновяване на ядрените опити се изострят от предстоящото изтичане на Новия договор за ограничаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), приет през 2011 г., който ограничава броя на ядрените бойни глави, които САЩ и Русия могат да разположат, до 1550.

Според доклад от тази седмица на Съюза на загрижените учени, тези числа биха могли да скочат бързо след 5 февруари.

"В рамките на седмици Съединените щати биха могли да разположат още 480 ядрени оръжия в бомбардировачни бази. В рамките на месеци биха могли да заредят почти 1000 допълнителни ядрени бойни глави на подводници. А в рамките на години биха могли да заредят допълнителни 400 ядрени бойни глави на наземни ракети. Русия би могла да направи същото, увеличавайки залозите на политическо напрежение и възможността за дълбоко катастрофални грешки в преценките", заявиха от UCS. "Както Русия, така и Съединените щати вече имат повече от достатъчно ядрени оръжия, за да се унищожат взаимно многократно. Добавянето на още към сместа увеличава шансовете за инцидент и последиците от грешни преценки или ескалация“, каза авторът на доклада Дженифър Нокс, политически и изследователски анализатор в UCS.

Споразумението START е на нестабилна основа от 2023 г., когато Путин преустанови участието на Русия в него, позовавайки се, наред с други причини, на подкрепата на САЩ за Украйна след пълномащабното нахлуване на Москва в съседната ѝ страна. Москва спря да разрешава проверките, а САЩ отвърнаха със същото.

Но руският лидер миналия септември предложи да удължи спазването на ограниченията на СТАРТ с една година след 5 февруари. Тръмп обаче изглежда склонен да го остави да изтече.

+Ако изтече, ще изтече", каза той. "Ще сключим по-добро споразумение", каза той пред The ​​New York Times по-рано този месец, като същевременно посочи, че Китай трябва да бъде част от всеки нов пакт.

Така че в тази рекордна седмица има повече безпокойство, отколкото празнуване сред онези, които следят отблизо разпространението на ядрени оръжия.

"Докато светът тихо счупи рекорд за най-дълъг период от време без ядрен опит, е ясно, че тази стабилност е крехка", пише Сполдинг от UCS.

Анализът е на Брад Лендън за CNN