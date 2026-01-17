Мелони, Льо Пен, Нетаняху: Десни лидери в предизборен клип в подкрепа на Орбан

Десни лидери от цял ​​свят се обединиха, за да подкрепят Виктор Орбан от Унгария, намеквайки за символиката, която изборите в страната носят за глобалните крайнодесни движения, дори когато популисткият лидер изостава в социологическите проучвания.

Публикувано онлайн от Орбан видео от кампанията тази седмица, включва подкрепа от близо дузина лидери, включително Джорджа Мелони и Матео Салвини от Италия, Марин льо Пен от Франция, Алис Вайдел от Германия и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Координираната демонстрация на подкрепа идва, когато Орбан се насочва към най-оспорваните му избори от повече от десетилетие. Унгарският президент Тамаш Сульок потвърди във вторник, че страната ще се яви на изборите на 12 април.

"Европа се нуждае от Виктор Орбан“, казва пред зрителите Вайдел, съпредседател на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (AfD).

"Сигурността не може да се приема за даденост, тя трябва да бъде спечелена. И мисля, че Виктор Орбан притежава всички тези качества. Той има упоритостта, смелостта, мъдростта да защити страната си“, казва в клипа Нетаняху.

Льо Пен, бивш лидер на френската крайнодясна партия "Национален сбор“, залива с похвали лидера, който някога определи Унгария като "петриева паничка за нелиберализъм“. "Благодарение на лидери като Виктор Орбан, лагерът на патриотите и защитниците на нациите и суверенните народи постига все по-голям успех в Европа“, казва Льо Пен.

Мелони се стреми да подчертае приликите, които споделя с Орбан: "Заедно отстояваме Европа, която уважава националния суверенитет [и] се гордее със своите културни и религиозни корени".

Проявата на подкрепа преди унгарските избори на 12 април следва година, в която Орбан, най-дълго управлявалият лидер на Европейския съюз, попадна в заглавията на медиите заради опита на правителството си да забрани събитията за гордост и да предприеме допълнителни мерки срещу независимите медии и неправителствените организации.

Орбан, който отдавна е критикуван за отслабване на демократичните институции, ерозиране на свободата на медиите и подкопаване на върховенството на закона, е изправен пред безпрецедентно предизвикателство от бившия високопоставен член на собствената си партия, Петер Мадяр.

Докато унгарците се борят с икономическа стагнация, нарастващите разходи за живот и разпадащите се социални услуги, анкетите показват, че Орбан и неговата партия Фидес изостават от опозиционната партия Тиса на Мадяр.

В отговор Фидес се стреми да подчертае международните връзки на Орбан, представяйки ги като предимство за Унгария на фона на нестабилни и бурни международни условия, според Мартон Бене, политически анализатор в Института за политически науки TK в Будапеща. "Нещо, което опонентът му, като политически новодошъл, просто няма“, каза той.

Кампанията на Мадяр, за разлика от това, се фокусира върху вътрешните работи, с обещания за стимулиране на унгарската икономика чрез борба с корупцията и отключване на милиарди евро от замразени фондове на ЕС, пише The Guardian.

Резултатът от изборите вероятно ще зависи от това как избирателите възприемат тези конкуриращи се наративи и "дали ще третират международните предизвикателства или работата на вътрешното правителство като основен залог на изборите“, каза Бене.

Видеото на кампанията включва няколко препратки към пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Орбан, лидерът на ЕС, най-близък до Владимир Путин, многократно е блокирал усилията на Брюксел да представи единен фронт в подкрепа на Украйна, което кара някои критици да го наричат ​​троянския кон на Путин в ЕС.

Видеото показва как лидери сякаш хвалят тези усилия, като Вайдел отбелязва, че Орбан „се бори за мир в Украйна“.