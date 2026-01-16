Сигнали за необходимост от диалог между Европа и Москва са отбелязани от Итаалия, Франция и Германия, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му това е положително развитие в позициите на западните страни.

"Отбелязахме изявления, направени през последните дни от редица европейски лидери, а именно от Париж, Рим и дори Берлин, колкото и странно да изглежда, в полза на идеята, че все пак, за да има стабилност в Европа, е необходимо да се разговаря с руснаците. Това е напълно в съответствие с нашата визия“, каза Песков, цитиран от ТАСС.

"Ако това наистина отразява стратегическата визия на европейците, тогава е положително развитие в техните позиции“, добави говорителят на Кремъл.

Песков припомни, че неотдавна европейските столици правеха изявления, които изключваха всякаква възможност за диалог с Русия, говорейки само за необходимостта от нейното поражение. "Такива утопични изявления! Да видим как ще се развият събитията сега“, каза той.

Песков подчерта, че подобен диалог е установен с американците и добави, че усилията им в това отношение се ценят високо.