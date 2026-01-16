IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

Кремъл приветства сигналите от Рим, Париж, Берлин за диалог с Москва

Песков: За да има стабилност в Европа, е необходимао да се разговаря с нас

16.01.2026 | 14:24 ч. 11
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Сигнали за необходимост от диалог между Европа и Москва са отбелязани от Итаалия, Франция и Германия, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му това е положително развитие в позициите на западните страни.

"Отбелязахме изявления, направени през последните дни от редица европейски лидери, а именно от Париж, Рим и дори Берлин, колкото и странно да изглежда, в полза на идеята, че все пак, за да има стабилност в Европа, е необходимо да се разговаря с руснаците. Това е напълно в съответствие с нашата визия“, каза Песков, цитиран от ТАСС.

Свързани статии

"Ако това наистина отразява стратегическата визия на европейците, тогава е положително развитие в техните позиции“, добави говорителят на Кремъл.
Песков припомни, че неотдавна европейските столици правеха изявления, които изключваха всякаква възможност за диалог с Русия, говорейки само за необходимостта от нейното поражение. "Такива утопични изявления! Да видим как ще се развият събитията сега“, каза той.

Песков подчерта, че подобен диалог е установен с американците и добави, че усилията им в това отношение се ценят високо. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кремъл Европа Москва диалог Владимир Путин Дмитрий Песков
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem