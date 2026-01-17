Русия удари оборудване за добив на газ в Украйна

Русия е нанесла тази нощ удар по оборудване за добив на природен газ в Украйна, съобщи украинската енергийна компания "Нафтогаз", като уточни, че това е шестата подобна атака в рамките на една седмица, предаде Ройтерс.

"Това са целенасочени удари по гражданска инфраструктура с цел украинците да останат без отопление и газ през студения сезон", заявиха от компанията в "Телеграм".

Украйна е изправена пред най-тежката енергийна криза от началото на войната, в момент, когато енергийният ѝ сектор се разпада под руския обстрел, екстремно ниските температури и нанесените по-рано щети.