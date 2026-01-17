Брижит Макрон влезе в ролята на DJ на парти в Диснилед ВИДЕО

Бриджит Макрон влезе в ролята на диджей на парти в Дисниленд за болни деца и техните семейства.
Изглеждайки отпочинала след скорошна съдебна битка, френската първа дама се качи на дансинга във вторник вечерта на събитие за кампанията Pièces jaunes (Жълти монети), която набира средства за деца в болница.
Brigitte Macron, now 72, has gone full wild card and decided to give DJing a shot. pic.twitter.com/skXn12X9yU— Catch Up (@CatchUpFeed) January 16, 2026
Тя беше придружена от Дидие Дешан, мениджър на френския футболен отбор, спечелил Световната купа, който спонсорира кампанията от 2019 г.
Във видеоклипове, споделени в социалните мрежи, се вижда как 72-годишната Макрон поема контрола над грамофоните от DJ Sam One и започва подскача нагоре-надолу, докато Forever Young на Alphaville гърми от високоговорителите.
"La France" à Brigitte Macron à l'époque où elle n'avait pas encore égaré les #PiecesJaunes. Attention à ne pas rater ce joli moment d'émotion offert par Brigitte, Reine de la nuit et du dancefloor à Disneyland Paris dans le cadre de l'Opération Pièces jaunes ... Champagne ! pic.twitter.com/jfOxoT4oE8— Dolto (@Fils2Psy) January 15, 2026
Около 300 деца присъстваха на събитието в Дисниленд Париж. Макрон бе уловена от камерите и да танцува на дансинга с други доброволци.
Наташа Рафалски, президент на Дисниленд Париж, каза за събитието:
"От създаването на Дисниленд Париж преди 34 години, ние имахме честта и привилегията да бъдем партньори в тази изключителна инициатива. Да донесем моменти на радост, чудо и бягство от реалността на хоспитализираните деца е в основата на нашата мисия в Дисниленд Париж и придава пълен смисъл на нашия ангажимент към тази операция."
Закачливият момент с Брижит Макрон дойде, след като десет души, разпространили неверни твърдения, че е родена мъж, бяха признати за виновни в кибертормоз. Осем мъже и две жени бяха осъдени в парижки съд на 5 януари. Един беше незабавно осъден на затвор, а останалите получиха условни присъди до осем месеца затвор.
Подсъдимите също така бяха направили злонамерени изявления, наричащи 24-годишната разлика във възрастта със съпруга й "педофилия".
🇫🇷🎶 INSOLITE | Brigitte Macron s’est essayée aux platines de DJ pour les pièces jaunes, à Disneyland. (Paris Match) pic.twitter.com/rxQEkVKpb1— Cerfia (@CerfiaFR) February 5, 2025
Тифен Озиер, дъщеря на Брижит Макрон от предишен брак, свидетелства за влиянието, което тези коментари са оказали върху психичното здраве на първата дама. Тя каза, че майка ѝ "е трябвало да внимава с избора си на облекло, на поза... тя знае много добре, че нейният образ ще бъде използван в подкрепа на тези теории".