Брижит Макрон влезе в ролята на DJ на парти в Диснилед ВИДЕО

Бриджит Макрон влезе в ролята на диджей на парти в Дисниленд за болни деца и техните семейства.

Изглеждайки отпочинала след скорошна съдебна битка, френската първа дама се качи на дансинга във вторник вечерта на събитие за кампанията Pièces jaunes (Жълти монети), която набира средства за деца в болница.

Тя беше придружена от Дидие Дешан, мениджър на френския футболен отбор, спечелил Световната купа, който спонсорира кампанията от 2019 г.

Във видеоклипове, споделени в социалните мрежи, се вижда как 72-годишната Макрон поема контрола над грамофоните от DJ Sam One и започва подскача нагоре-надолу, докато Forever Young на Alphaville гърми от високоговорителите.

"La France" à Brigitte Macron à l'époque où elle n'avait pas encore égaré les #PiecesJaunes. Attention à ne pas rater ce joli moment d'émotion offert par Brigitte, Reine de la nuit et du dancefloor à Disneyland Paris dans le cadre de l'Opération Pièces jaunes ... Champagne ! pic.twitter.com/jfOxoT4oE8