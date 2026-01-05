10 души са признати за виновни за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Десет души бяха признати за виновни за кибертормоз срещу Бриджит Макрон, съпругата на френския президент Еманюел Макрон, от съд в Париж, съобщи BBC.

Подсъдимите бяха обвинени в разпространение на неверни твърдения относно нейния пол и сексуалност, както и в отправяне на „злонамерени забележки“ относно 24-годишната разлика във възрастта между двойката.

На подсъдимите бяха наложени условни присъди до осем месеца затвор. Пълният текст на решението все още не е публикуван.

Конспиративна теория, според която Бриджит Макрон е транссексуална жена, се разпространява, откакто съпругът ѝ беше избран за първи път през 2017 г.

Решението на съда идва в момент, когато семейство Макрон завеждат дело за клевета в САЩ срещу дясното влиятелно лице Кандис Оуенс, която също така е изказвала конспиративни теории за пола на първата дама.

Те твърдяха, че тя „пренебрегна всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението ѝ, в полза на платформинг на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

Оуенс редовно повтаря твърденията си в подкаста и социалните си медийни канали, а през март 2024 г. заяви, че би заложила „цялата си професионална репутация“ на убеждението си, че г-жа Макрон „всъщност е мъж“.

Брижит Макрон за първи път се запознала със сегашния си съпруг, когато била учителка в неговото средно училище.

Двойката се ожени през 2007 г., когато бъдещият френски президент беше на 29 години, а тя - в средата на 50-те си години.