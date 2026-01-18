Снежен апокалипсис в Камчатка: Копаят тунели, за да стигнат до работа ВИДЕО

Рекордните снеговалежи на руския полуостров Камчатка доведоха до “снежен апокалипсис“, заравяйки домове и пътища под няколко метра сняг, принуждавайки жителите да копаят тунели, за да стигнат до работа и да излязат от домовете си.

Обилните снеговалежи нарушиха нормалния ритъм на местните - училищата бяха затворени, транспортът блокиран.

Имаше и сигнали за аварии и дори смъртни случаи от падащ от покривите сняг.

Мощни циклони от Охотско море донесоха екстремното време, виелици, ветрове с ураганна сила и парализирайки регионалната столица Петропавловск-Камчатски.

Местните власти съобщиха, че само за няколко дни в някои части на региона е паднало количество сняг, съпоставимо с това за няколко месеца. Това превръща настоящата зима в една от най-тежките, които Камчатка е преживявала през последните години.

Полуостров Камчатка, известен със своите активни вулкани и сурови климатични условия, по принцип е свикнал с продължителни и тежки зими.

Въпреки това, снеговалежите през настоящия сезон значително надвишават обичайните исторически норми, което наложи спешните служби да издадат предупреждения и да засилят дейностите по разчистване на снега.

“През тази зима бурите се сменят една след друга, като почти не оставят време снегът да се слегне или разтопи, преди върху него да се натрупат нови слоеве”, споделят местните.