IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Снежен апокалипсис в Камчатка: Копаят тунели, за да стигнат до работа ВИДЕО

Виелици и ветрове с ураганна сила парализираха столицата на полуострова

18.01.2026 | 21:27 ч. 16
Снежен апокалипсис в Камчатка: Копаят тунели, за да стигнат до работа ВИДЕО

Рекордните снеговалежи на руския полуостров Камчатка доведоха до “снежен апокалипсис“, заравяйки домове и пътища под няколко метра сняг, принуждавайки жителите да копаят тунели, за да стигнат до работа и да излязат от домовете си.

Обилните снеговалежи нарушиха нормалния ритъм на местните - училищата бяха затворени, транспортът блокиран. 

Имаше и сигнали за аварии и дори смъртни случаи от падащ от покривите сняг.

Мощни циклони от Охотско море донесоха екстремното време, виелици, ветрове с ураганна сила и парализирайки регионалната столица Петропавловск-Камчатски.

@lifefragments3 Could you live here? A record snowfall in Kamchatka ❄️ This is real. Not a movie. Record snowfall in Kamchatka ❄️ #kamchatka #snowstorm #recordsnow #winter #캄차카 ♬ NXSTY BLOOD (Slowed + Reverb) - Wels

Местните власти съобщиха, че само за няколко дни в някои части на региона е паднало количество сняг, съпоставимо с това за няколко месеца. Това превръща настоящата зима в една от най-тежките, които Камчатка е преживявала през последните години.

Полуостров Камчатка, известен със своите активни вулкани и сурови климатични условия, по принцип е свикнал с продължителни и тежки зими.

@vakha.dzeyt 📍Kamtschatka🇷🇺 '16.01.2026' versinkt im ❄️ Schnee ⛷️und lacht dabei! #🥶 #Kamchatka #Russia #Schnee #Winter ♬ Originalton - vakha.dzeyt

Въпреки това, снеговалежите през настоящия сезон значително надвишават обичайните исторически норми, което наложи спешните служби да издадат предупреждения и да засилят дейностите по разчистване на снега.

“През тази зима бурите се сменят една след друга, като почти не оставят време снегът да се слегне или разтопи, преди върху него да се натрупат нови слоеве”, споделят местните.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Камчатка сняг екстремно време затрупани улици тунели минусови температури Русия сибирски студ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem