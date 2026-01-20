Защо технологичният свят смята, че американската мечта умира?

Силициевата долина е изпълнена с всякакви мечти. Но една от тези безумни идеи, дълго обсъждани в subreddits и в хакерските къщи, се превръща в истински кошмар: Дали бумът на изкуствения интелект ще бъде последният шанс да забогатеете, преди изкуственият интелект да направи парите по същество безполезни?

Аргументът е, че технологичните компании (и техните лидери) ще се превърнат в самостоятелна класа с безкрайно богатство. Никой друг няма да има средствата да генерира пари за себе си, защото изкуственият интелект ще е отнел работните им места и възможности, пише в анализа за WSJ колумнистът Тим Хигинс.

С други думи, мостът е на път да бъде вдигнат за тези, които преследват американската мечта. И всички се притесняват, че ще бъдат оставени на грешната страна.

Това е вид FOMO (страх от пропускане), който на пръв поглед изглежда изисква огромно спиране на недоверието. Но самото съществуване на идеята помага да се обяснят някои от нарастващите класови тревоги в Калифорния, където нарастващо движение за данъчно облагане на милиардерите разтърсва Демократическата партия, достъпните жилища са реална грижа, а идеята за средната класа изглежда недостижима.

Да, мирише на научнофантастично мислене. Но в Сан Франциско се усеща реално. И е направено по-правдоподобно от подвизите на Илон Мъск, възхода на Сам Алтман от OpenAI и предупрежденията на Дарио Амодей от Anthropic за съкращения на работници, подобни на тези по време на Голямата депресия.

„Преходът ще бъде неравен“, каза Мъск този месец в подкаст. „Ще имаме радикална промяна, социални вълнения и огромен просперитет.“

И това е най-добрият сценарий на Мъск.

Историята е пълна с технологични бумове, които създават нови победители и губещи. Оптимистите по отношение на изкуствения интелект обичат да посочват, че нарастващият прилив е повдигал всички лодки.

Това, за което се говори сега – масивна загуба на работни места поради автоматизация и необходимостта от обществени мрежи за сигурност под формата на универсален базов доход – рисува драматично различно бъдеще. Все още не е ясно дали има някакъв апетит за така наречения универсален базов доход (UBI), който противоречи на основните идеали на много американци за лични постижения.

„Преди бях много развълнуван от UBI... но мисля, че хората наистина се нуждаят от свобода на действие; те трябва да чувстват, че имат глас в управлението на бъдещето и в решаването накъде отиват нещата“, каза Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, миналата година, когато го попита подкастър как хората ще създават богатство в ерата на изкуствения интелект. „Ако просто кажете: „Добре, изкуственият интелект ще прави всичко и след това всички ще получат... дивидент от това“, това няма да се почувства добре и не мисля, че всъщност би било добре за хората.“

Ако парите са свършили, оскъдните активи, като изкуството, биха могли да станат ключови. Самият Мъск го е казвал. Неговата визия за бъдещето включва роботи, които се справят с физически задачи, докато човечеството се бори да се справи с мисленето на изкуствения интелект, което води до това, което той нарича „всеобщ висок доход“ и ера на изобилие.

„Ако нямате недостиг на ресурси, не е ясно каква е целта на парите“, каза той на конференция миналата година. Съвсем наскоро Мъск предложи хората дори да не се тревожат за спестяване за пенсия, прогнозирайки, че изкуственият интелект ще осигури здравеопазване и забавление. „Няма да има значение“, каза той за пенсионните спестявания.

Смели изявления от човек, който настояваше за пакет за заплащане от 1 трилион долара от Tesla, където е главен изпълнителен директор – което според него не е заради парите, а заради запазването на контрола над компанията от заблудени инвеститори активисти.

И все пак може да изглежда, че богатите се опитват да станат още по-богати.

Така че може би не е изненадващо, че технологичната общност в Сан Франциско е изпълнена с атмосферата „забогатей сега или умри“.

Шеридан Клейборн, млад мъж, работещ в сферата на стартиращите компании с изкуствен интелект, сякаш въплъщаваше настоящия дух на времето, когато беше цитиран миналата есен в San Francisco Standard.

„Това е последният шанс да се изгради богатство за поколенията“, цитира думите му онлайн новинарският сайт. „Трябва да печелите пари сега, преди да станете част от постоянната по-нисша класа.“

Това беше чувство, което би се почувствало като у дома си няколко години по-рано по време на манията по акциите на мемове и инвестиционния подход YOLO.

Седмици по-късно публикации в социалните медии във Facebook, X и LinkedIn започнаха да твърдят, че Дженсен Хуанг от Nvidia е казал нещо подобно. Главният изпълнителен директор, твърдяха тези публикации, предупреждавал, че „периодът от 2025 до 2030 г. може да е последният голям шанс за обикновените хора да натрупат истинско богатство чрез технологиите“.

Страшни неща, само че Хуанг не го каза. По-скоро многобройните му публични изяви през последните няколко месеца бяха изпълнени с разговори за потенциала на ИИ да бъде по-скоро изравняваща сила за технологиите.

„Ще имаме богатство от ресурси, неща, които смятаме за ценни днес, които в бъдеще просто няма да са толкова ценни... защото са автоматизирани“, каза Хуанг на Джо Роган миналия месец.

Допълнителен принос към страха от пропускане (FOMO) в Сан Франциско е очакването, че местни компании с изкуствен интелект, като OpenAI и Anthropic, скоро ще станат публични, създавайки много повече милионери.

След като New York Times публикува заглавие миналата седмица за вълната от „мега“ първични публични предлагания (IPO), очаквани тази година, местният агент по недвижими имоти Рохин Дхар публикува в X:

„Мога ли смирено да ви предложа да си купите къщата в Сан Франциско преди това.“

Технологичният предприемач, който някога е бил част от Y Combinator преди години, ми каза, че е привлечен от недвижимите имоти отчасти заради убеждението, че новото богатство от изкуствен интелект ще подхрани бум на жилищното строителство. Или, както той предсказа миналата година, „майката на всички технологични бумове идва“.