Как забавените доставки от САЩ засягат японските сили за самоотбрана

Японският правителствен одитен съвет разкри, че военно оборудване на стойност приблизително 1,1 трилиона йени (6,9 милиарда долара), закупено от Съединените щати по програмата за продажби на военни материали в чужбина преди повече от пет години, все още не е доставено на японските сили за самоотбрана. Сред договорите, подписани от фискалната 2018 година насам, 118 случая на обществени поръчки остават незавършени далеч след първоначалните им графици за доставка, главно поради проблеми с производителите в Съединените щати. Това принуди няколко японски военни части да продължат да експлоатират по-старо оборудване след планираните дати на пенсиониране. Пример за това са забавянията в доставката на критично оборудване за поддръжка на системата за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AEW&C) E-2D Advanced Hawkeye, която е с години зад графика, което пряко засяга способността на силите за самоотбрана да поддържат ситуационна осведоменост около японска територия, пише MWM.

Докладът на Одитния съвет отбелязва, че съгласно системата за продажби на военни материали в чужбина, датите на доставка, посочени в договорите, са само приблизителни и не са правно обвързващи, което пречи на Япония да прилага сроковете след подписването на договорите. В много случаи Съединените щати едностранно променят графиците за доставка чрез административни процедури, без да изискват одобрение от Япония. Япония вече е платила пълните суми по договора за по-голямата част от забавеното оборудване, тъй като системата за продажби на военни материали в чужбина изисква авансово плащане преди производство. В много случаи средствата остават неуредени с години, докато оборудването не е нито доставено, нито официално анулирано, което, според Одитния съвет, създава дългосрочна финансова експозиция и оперативен риск за Силите за самоотбрана.

Случаят с Япония далеч не е изолиран,

като въоръжените сили на Република Китай, базирани в съседен Тайван, са се сблъскали с още по-голямо подкопаване на способностите си от големи забавяния на доставките на оборудване от Съединените щати. През октомври Министерството на националната отбрана на Китайската република изрази загриженост относно забавената доставка на 66 изтребителя F-16C/D Block 70, които бяха поръчани по договор за 8,2 милиарда долара през 2019 г. и първоначално се очакваше доставките да бъдат завършени през 2027 г. Премиерът Чо Джунг-тай заяви, че правителството не изключва „предприемане на съдебни действия срещу производителя“, въпреки че отбеляза, че сделката е изпълнена по системата за продажби на военни материали в чужбина, която не предвижда директни искове за обезщетение. Големите забавяния на доставките на оръжие от САЩ предизвикаха голям скандал в Тайпе, като натрупванията надхвърлиха 21 милиарда долара.

Докладът на японския правителствен одитен съвет подчерта структурни проблеми в системата за продажби на Министерството на външните работи, тъй като договорите се управляват от правителството на САЩ, без Япония да е пряка страна, което му пречи да преговаря директно с производителите и по този начин ограничава прозрачността по отношение на производствените графици. Докладът потвърждава, че японското Министерство на отбраната е изразявало многократно опасения пред американските власти, но не е постигнало много по този въпрос. Освен това се предупреждава, че нарастващата зависимост на Япония от произведено в САЩ военно оборудване прави силите ѝ по-уязвими към последиците от големи забавяния на доставките. В него се отбелязва, че принуждавайки подразделенията да държат остарялото оборудване в експлоатация по-дълго от планираното, те са пострадали от увеличена тежест по поддръжката и намалена оперативна ефективност. Докладът е публикуван отблизо след съобщения за нарастване на опасенията относно остаряването на японската военна техника, след като изтребителите F-15 на страната, които формират гръбнака на тактическия боен флот на страната, се оказаха съкрушително по-ниски от китайските изтребители J-15B по време на две сражения през декември.