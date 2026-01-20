Протест в Дания „Make America Go Away“

Червени бейзболни шапки, пародиращи емблематичните шапки MAGA на Доналд Тръмп, се превърнаха в символ на датското и гренландското неподчинение срещу заплахата на американския президент да завземе обвитата в лед територия.

Шапките с надпис „Make America Go Away“ (в превод от английски език "Накарайте Америка се махне"), пародиращи призива на Тръмп „Make America Great Again“ ("Да направим Америка велика отново), придобиха популярност в няколко варианта в социалните мрежи и на публични протести, включително на демонстрация в Копенхаген през този уикенд, проведена при студеното време в датската столица.

Европейските правителства се обединяват зад Дания, като се позовават на необходимостта да се защитят арктическите региони и предупреждават, че заплахите срещу Гренландия подкопават западната сигурност. Протестиращите обаче са по-малко дипломатични, отбелязва АП.

Пародийните шапки са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за така наречените винтидж дрехи в Копенхаген. Първите партиди нямаха особен успех миналата година - докато администрацията на Тръмп наскоро не ескалира реториката си по отношение на Гренландия.

Тонесен създаде и шапки със слогана „Nu det NUUK!“, взимайки идея от датската фраза „Nu det nok“, означаваща „Достатъчно“, добавяйки Нуук - столицата на Гренландия. /БТА