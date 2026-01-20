IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест в Дания „Make America Go Away“

Местните на митинг с бейзболни шапки, пародиращи Тръмп

20.01.2026 | 08:15 ч. 7
Снимка БГНЕС

Червени бейзболни шапки, пародиращи емблематичните шапки MAGA на Доналд Тръмп, се превърнаха в символ на датското и гренландското неподчинение срещу заплахата на американския президент да завземе обвитата в лед територия.

Шапките с надпис „Make America Go Away“ (в превод от английски език "Накарайте Америка се махне"), пародиращи призива на Тръмп „Make America Great Again“ ("Да направим Америка велика отново), придобиха популярност в няколко варианта в социалните мрежи и на публични протести, включително на демонстрация в Копенхаген през този уикенд, проведена при студеното време в датската столица.

Европейските правителства се обединяват зад Дания, като се позовават на необходимостта да се защитят арктическите региони и предупреждават, че заплахите срещу Гренландия подкопават западната сигурност. Протестиращите обаче са по-малко дипломатични, отбелязва АП.

Пародийните шапки са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за така наречените винтидж дрехи в Копенхаген. Първите партиди нямаха особен успех миналата година - докато администрацията на Тръмп наскоро не ескалира реториката си по отношение на Гренландия. 

Тонесен създаде и шапки със слогана „Nu det NUUK!“, взимайки идея от датската фраза „Nu det nok“, означаваща „Достатъчно“, добавяйки Нуук - столицата на Гренландия. /БТА

Тагове:

дания протест шапки тръмп
