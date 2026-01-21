Кирил Дмитриев: ЕС възнамерява да използва „търговска базука“, за да накара Байдън да се гордее

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на руския президент, заяви, че страните от ЕС се опитват да накарат бившия президент на САЩ Джо Байдън да се гордее с него, използвайки т. нар. търговска базука.

„Смелите членове на ЕС искат да „разгърнат търговската си базука“ срещу САЩ - искат да накарат Байдън да се гордее“, написа той в социалната мрежа Х.

Brave EU members want to “unleash their trade BAZOOKA” against the US — they want to make Biden proud. https://t.co/WGOBCOFP9t pic.twitter.com/D0M83fatdj — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 21, 2026

Той отговори на публикация на Politico, че Германия и Франция възнамеряват да се обърнат към Европейската комисия в отговор на заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия. Според изданието инициативата се обсъжда на фона на нарастващото напрежение в търговските отношения между ЕС и САЩ.