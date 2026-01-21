IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Дмитриев: ЕС възнамерява да използва „търговска базука“, за да накара Байдън да се гордее

Той отговори на публикация на Politico

21.01.2026 | 08:23 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на руския президент, заяви, че страните от ЕС се опитват да накарат бившия президент на САЩ Джо Байдън да се гордее с него, използвайки т. нар. търговска базука.

„Смелите членове на ЕС искат да „разгърнат търговската си базука“ срещу САЩ - искат да накарат Байдън да се гордее“, написа той в социалната мрежа Х.

Той отговори на публикация на Politico, че Германия и Франция възнамеряват да се обърнат към Европейската комисия в отговор на заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия. Според изданието инициативата се обсъжда на фона на нарастващото напрежение в търговските отношения между ЕС и САЩ.

Кирил Дмитриев ЕС Русия Байдън
