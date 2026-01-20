Как китайската ракета с голям обсег DF-27 ще промени Тихия океан?

С всички уважения към моя колега и приятел професор Андрю Ериксон, но китайската противокорабна балистична ракета DF-27 не представлява „нова форма на военноморска сила“, както той писа в USNI News миналия месец. Тя е добре позната и от това е още по-зловеща. Тя представлява най-новата форма на военноморска сила от векове, приближаваща се до своя върховен потенциал благодарение на напредъка в сензорните, компютърните и оръжейните технологии, подкрепени от волята и ресурсите на просперираща, амбициозна и все по-доминираща морска сила. Всичко старо е отново ново.

В такъв случай си струва да се обърнем назад във времето, за да надникнем през морето от мъгла, което замъглява бъдещето на военните дела, пише за TNI Джеймс Холмс, председател на катедрата по морска стратегия „Дж. К. Уайли“ във Военноморския колеж, изтъкнат сътрудник в Центъра за иновации и бъдеща война „Брут Крулак“ и преподавател в Училището за публични и международни отношения към Университета на Джорджия.

Какво знаем за китайската ракета DF-27

Повод за коментара на Андрю е наскоро публикуваният годишен доклад на Пентагона до Конгреса, в който подробно се описва китайският военен напредък. DF-27, най-новата ракета от семейството прецизни, ултрадалечнообхватни боеприпаси на Народноосвободителната армия (НОАК) за поразяване на вражески военни кораби, се появяваше в последните няколко китайски доклада. Но предишните споменавания бяха неясни и този път са още по-неясни. В този доклад ракетата се появява точно веднъж, на карта, изобразяваща обхвата на различни ракети, изстреляни от китайска територия. (Превъртете надолу до страница 85.) Новата карта на Пентагона показва DF-27 с приблизителен горен обхват от 8000 километра или малко под 5000 статутни мили, засенчвайки голяма част от Индо-Тихоокеанския театър на военните действия, включително голяма част от западното крайбрежие на САЩ. Съдейки по изображенията, центърът на Трети флот на САЩ в Сан Диего изглежда е извън обсега на DF-27. Но други критични военноморски съоръжения, като Еверет, Вашингтон и Пърл Харбър, Хавай, се намират в обсега на DF-27, ако докладът е правилен.

Три бързи наблюдения. Първо, авторите на доклада може би умишлено омаловажават възможностите на ракетата. Защо биха го направили е загадка, но се сещам за няколко правдоподобни обяснения. Политиката е едно от тях. Напоследък администрацията на Тръмп се е насочила към изграждане на по-сърдечни отношения с ръководството на Китайската комунистическа партия на Си Дзинпин. В такъв случай Вашингтон може би не иска да привлича вниманието към оръжията на НОАК, които биха могли да алармират американското население, неговите избрани представители или съюзници, партньори и приятели, за да не се провали новата очарователна офанзива върху скалистите скали на общественото мнение. Желанията на Белия дом оформят какво прави Пентагонът, политически инструмент, включително задаването на тона за официалните доклади, отнасящи се до военните и дипломатическите дела.

От военна гледна точка Пентагонът може също да види основания за доверие въпреки дебюта на DF-27. От една страна, има разлика между максималния обсег на стрелба на оръжието и неговия максимален ефективен обсег на стрелба. (Повярвайте ми.) Първият обикновено надвишава втория, понякога със значителна разлика. Възможно е анализатори на американското разузнаване да преценят, че DF-27 може да се окаже смъртоносна за кораби, по-близо до Китай, но далеч по-малко ефективна в най-отдалечените райони, изобразени на картата на Пентагона. Ако е така, американските военноморски бази в Източния Пасифик може би все още не са подложени на сериозна пряка заплаха. Ако случаят е такъв, отбранителната институция може би е определила новата противокорабна балистична ракета като неприятна, но все още не е революционно оръжие, достойно за тревога.

От друга страна, Китай не е освободен от законите на отбранителната икономика. Военните бюджети не са безгранични, дори за командна икономика като китайската. Оръжие, способно да поразява движещи се кораби, плаващи по вълните на хиляди мили разстояние, не е евтино, особено когато е съчетано със сензори, свързан хардуер и софтуер, необходими за затваряне на веригата от поражения на междуконтинентални разстояния. Дори ако DF-27 се окаже ефективна в целия си максимален обсег на стрелба, има вероятност Ракетните сили на НОАК да не могат да си позволят снаряди в достатъчно количество, за да представляват заплаха в Източния Пасифик или в други пространства, отдалечени от китайските брегове, като например Индийския океан. Удрянето на няколко ракети – без значение колко мощни са – може да не се противопостави на отбранителните способности на САЩ.

Последната история подсказва, че това може да е така. От края на 2023 г. хусите изстреляха противокорабни балистични ракети, крилати ракети и дронове по американски и съюзнически кораби, плаващи в Червено море. Въпреки тревожната поредица от опасни ситуации, никой в ​​крайна сметка не успя да постигне целта. Кампанията в Червено море сякаш оправда американската отбрана срещу ракетни и въздушни атаки. Способностите за противоракетна отбрана на американския флот само ще се подобрят с появата на платформи като най-новия ракетен разрушител клас „Полет III“ Arleigh Burke. Разрушителите Arleigh Burke (DDG-51) са начело на противовъздушната и противоракетната отбрана във флота от 1991 г. насам и оттогава са претърпели поетапно увеличение на способностите си – известно като „полети“. DDG-51, клас III, е оборудван с най-съвременен радар SPY-6, сензор, многократно по-мощен и чувствителен от серията SPY-1, която е основана на Aegis.

Песимистичната гледна точка

Второ, нека се обърнем и да акцентираме върху негативното. Въпреки моите забележки относно терминологията, Андрю не преувеличава заплахата. Въпреки че не представлява нов начин на военноморска война, един ефективен DF-27 би могъл да промени условията на стратегическата конкуренция в Индо-Тихоокеанския регион.

През декември 1941 г. „Кидо Бутай“, ударната сила на самолетоносачите на Императорския японски флот, трябваше да рискува мъчително пътуване през развълнувания от бури Тихи океан, за да атакува Тихоокеанския флот на САЩ, акостирал в Пърл Харбър. Логистиката на „Кидо Бутай“ беше толкова разточена, че силите не можеха да поддържат операции срещу американския флот – по-специално снабдяването с гориво – достатъчно дълго, за да сложат траен край на американската заплаха.

Но какво щеше да стане, ако японският флот беше в състояние да атакува Пърл Харбър, Филипините или Западното крайбрежие с натискане на бутон, без да изпраща кораб в морето или самолет във въздуха? Втората световна война щеше да поеме по съвсем различен курс, ако високотехнологичните въоръжения бяха дали на Токио време да постигне целите си в Китай, Югоизточна Азия и може би отвъд, преди Съединените щати да успеят да съберат решителност и ресурси за намеса. Ние живеем в един смел нов свят, ако китайската НОАК може да организира „Пърл Харбър“, без да се налага логистичното напрежение, което измъчваше японския флот през 1941 г.

И трето, съществува посредственият случай, при който Китай не може да нанесе нокаутиращ удар с магнитуд от Пърл Харбър срещу американския флот и обединените сили в техните бази, но въпреки това може да достигне далеч в морето, за да нанесе щети на мобилните американски оперативни сили. В този случай, DF-27 ще се нуждае от ефективен обсег на стрелба само около 5000 километра (малко над 3000 статутни мили), в долния край на оценката на Пентагона. Такова оръжие би довело до много по-разширена версия на сценария „крепостен флот“, скициран от Алфред Тайер Махан в коментара му за Руско-японската война от 1904-1905 г. Такъв сценарий би разширил това, което Народноосвободителната армия е пионер с противокорабните балистични ракети с по-малък обсег DF-21D и DF-26 от години. Пекин използва логиката „крепостен флот“ с плам.

Ракетите биха могли да направят стратегията „крепостен флот“ жизнеспособна

Но да се върнем към историята. Махан беше дълбоко критичен към навика на руския флот да се крие под оръжията на Порт Артур, критично бойно поле на оспорвания полуостров Ляодунг в Северен Китай, за защита от добре екипирания и високопрофесионален Обединен флот на императорския японски флот на адмирал Хейхачиро Того. Руският флот се държа, горе-долу, докато оставаше в обсега на огнева подкрепа от Порт Артур. Проблемът беше, че това означаваше да се придържат близо до брега. В онези дни крайбрежната артилерия можеше да обстрелва само тесни морски райони, предпазвайки вражеските флоти. Ефективният ѝ обсег на стрелба беше твърде кратък, за да постигне много. И руският флот беше силно превъзхождан, щом излезеше извън обсега на крепостта. В резултат на това Императорският японски флот владееше морето отвъд миниатюрното геофизично пространство, засенчено от крайбрежната артилерия.

Това беше анатема за Махан. Историкът обяви стратегията на руската крепост-флот за „радикално погрешна“, защото така ограничен флот можеше да постигне малко, докато се сгушва в обсега на оръдията на крепостта. Руската стратегия сведе флота до морски придатък на крепостта. Той вече не беше флот за сини води. За Махан флотите за сини води бяха флоти на свободен обсег, способни да се реят в открито море и да побеждават вероятни врагове, без да разчитат на огнева мощ от сушата. Плах, отбранително настроен крепостен флот, прилепнал към брега за безопасност, беше точно обратното.

Сега, Махан не грешеше. Далеч от това. Неговата критика към руската стратегия за крепостен флот беше основателна за 1904-1905 г., по време на неговия живот. Но тя беше ограничена във времето и функция на технологиите. Десетилетията след Руско-японската война бяха свидетели на последователни скокове в обхвата и прецизността на бреговата огнева мощ. Първо дойде дебютът на военната авиация. След това последва настъпването на ракетната ера.

Сега играйте „ами ако“. Ами ако оръдията на Порт Артур се бяха похвалили с обхват и прецизност, достатъчни да обхванат целия театър на бойните действия, обстрелвайки японски военни кораби в Жълто море, Цушимския проток и Японско море? Това би отворило огромни оперативни площи за руски крепостен флот, който да се дебне, като същевременно се възползва от огнева подкрепа от брега, когато е необходимо. Стратегията за крепостен флот не само би била избор за Русия, но и би била очевидният избор - ако технологиите позволяваха.

В края на краищата, флотът на крепостта разчита на огнева подкрепа от брега – независимо дали от действителна крепост или, както днес, от летище или мобилна ракетна установка – като свой основен фактор.

В крайна сметка: DF-27 ще засили ПЛАНА

Както DF-27 и предишните поколения противокорабни балистични ракети свидетелстват, една по-съвременна стратегия „крепост-флот“ би подобрила перспективите на ВМС на НОАК в битка. Тези ракети са наследници на оръдията от Порт Артур с голям обсег и прецизно насочване. Възможно е ВМС на НОАК да останат по-слаби от ВМС на САЩ по отношение на кораб за кораб, самолет за самолет, оръжие за оръжие. Всъщност, аз вярвам, че това е вярно. Но дали китайските обединени сили – масивният флот на ВМС на НОАК, подкрепен от Ракетните сили и ВВС на НОАК – ще бъдат надминати от частта от американските обединени сили, които вероятно ще се съберат на решаващото място и време, дълбоко в Западния Пасифик и далеч от Северна Америка?

Това е съвсем друг въпрос. Китайските стратези се обзалагат, че отговорът е „не“ – и е трудно да ги оспорим.