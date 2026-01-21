IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕП поиска становище на Съда на ЕС за споразумението с Меркосур

Предишни подобни правни оценки са отнемали между 16 и 26 месеца

21.01.2026 | 15:07 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Европейският парламент реши да поиска правна оценка от Съда на Европейския съюз относно оспорваното споразумение за свободна търговия между ЕС и четири държави от латиноамериканския блок Меркосур, предаде ДПА. 

При гласуването в сряда 334 евродепутати подкрепиха предложението за сезиране на съда, 324 гласуваха против, а 11 се въздържаха.

Изчакването на становището на съда може значително да забави процеса на ратифициране на споразумението с държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай. Не е ясно в какъв срок Съдът на ЕС в Люксембург ще се произнесе, като предишни подобни правни оценки са отнемали между 16 и 26 месеца.

Споразумението беше подписано миналата седмица в Парагвай след повече от 25 години преговори и има за цел да премахне митата и други търговски бариери, както и да насърчи обмена на стоки и услуги между двата региона.

В предложението, прието от Европейския парламент, се изразяват критики, че договорът е структуриран по начин, който изисква единствено одобрение от Европейския парламент, без да е необходима ратификация от националните парламенти на държавите членки.

Критиците на споразумението посочват и механизма, който дава възможност на страните от Меркосур да искат компенсаторни мерки и финансови обезщетения. 

Изразени са също опасения, че стандартите на ЕС в областта на защитата на потребителите, околната среда и хуманното отношение към животните може да бъдат отслабени.

В първата си реакция Европейската комисия изрази съжаление за днешното решение на Европейския парламент. 
(БТА)

 

