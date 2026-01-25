IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Електрозахранването в Нуук е напълно възстановено

Силни ветрове оставиха града без електричество за часове

25.01.2026 | 12:21 ч. 2
В Нуук, столицата на Гренландия, електрозахранването е напълно възстановени, съобщава местният доставчик. В късните часове на нощта авария остави града без ток в продължение на няколко часа.

В столицата Нуук живеят около 20 хилдяи души, а домакинствата основно се захранват от водноелектрическа централа. В тъмнината градът беше осветяван единствено от северното сияние и фаровете на автомобилите, съощбава AFP.

“Целият град вече отново е снабден с електричество, вода и отопление“, съобщи компанията Nukissiorfiit на страницата си във Фейсбук в 04:35 ч.

По-рано от дружеството обясниха, че силни ветрове са причинили повреда в преносната система и че е започнато пускането на резервен генератор.

Инцидентът се случва само дни след като правителството на Гренландия публикува брошура с указания към населението за действия при криза на тази автономна датска територия, към която проявява интерес Доналд Тръмп.

Гренландия Нуук авария електричество
