Електрозахранването в Нуук е напълно възстановено

В Нуук, столицата на Гренландия, електрозахранването е напълно възстановени, съобщава местният доставчик. В късните часове на нощта авария остави града без ток в продължение на няколко часа.

В столицата Нуук живеят около 20 хилдяи души, а домакинствата основно се захранват от водноелектрическа централа. В тъмнината градът беше осветяван единствено от северното сияние и фаровете на автомобилите, съощбава AFP.

“Целият град вече отново е снабден с електричество, вода и отопление“, съобщи компанията Nukissiorfiit на страницата си във Фейсбук в 04:35 ч.

По-рано от дружеството обясниха, че силни ветрове са причинили повреда в преносната система и че е започнато пускането на резервен генератор.

Инцидентът се случва само дни след като правителството на Гренландия публикува брошура с указания към населението за действия при криза на тази автономна датска територия, към която проявява интерес Доналд Тръмп.

🇬🇱 GREENLAND CAPITAL BLACKOUT: MASSIVE 'ACCIDENT' HITS NUUK POWER GRID🚨 A major power outage has plunged Nuuk into darkness following an unspecified "accident" at the main utility facility, leaving 19,000 residents without electricity. State provider Nukissiorfiit is… https://t.co/xVOC8Yc0PM pic.twitter.com/HxjHHwEK6Q — Info Room (@InfoR00M) January 25, 2026