Авария остави столицата на Гренландия без ток

Причина за аварията се предполага, че е лошото време

25.01.2026 | 07:10 ч.
Eлектрозахранването във всички части на столицата на Гренландия Нуук бе прекъснато в събота вечерта заради авария на електропровод, съобщи местният доставчик на електроенергия Nukissiorfiit, цитиран от Ройтерс.

Компанията работи по осигуряването на резервно електрозахранване. Смята се, че аварията е настъпила заради лошото време.

Според разкази на очевидци прекъсването на електрозахранването е настъпило едновременно в целия град.

Компанията Nukissiorfiit и полицията в Гренландия публикуваха изявления в социалната мрежа относно спирането на тока, но без да предоставят подробности.

Прекъсването на електрозахранването последва актуализация на насоките за готовност при извънредни ситуации от властите в Гренландия по-рано през седмицата, в отговор на заявения интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп да контролира автономния датски арктически остров с население от едва 57 000 души. / БТА

Тагове:

Гренландия столица Нуук електрозахранване авария
