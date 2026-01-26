Губим ли кеша? Иновации в плащанията, търсят се перфектните пари за 21-ви век

Стейбълкойните ("cтaбилни мoнети" ca cпeциaлeн вид ĸpиптoвaлyти, чиятo cтoйнocт e oбвъpзaнa c дpyг aĸтив ĸaтo щaтcĸия дoлap, злaтoтo или дpyги финaнcoви инcтpyмeнти) имаха своя ChatGPT момент през 2025 г. Платежните токени, които досега се използваха предимно от крипто търговци, са готови да станат масови, и то не само в САЩ, където получиха регулаторна благословия чрез Genius Act. И все пак, само защото са се издигнали напред, е трудно да се заключи, че това 1:1 представяне на фиатни валути е спечелило състезанието. В стремежа си да измислят перфектните пари за 21-ви век участниците на пазара ще се борят с поне пет неотговорени въпроса през 2026 г.

Стейбълкойните най-добрите възможни пари ли са?

Може би не. Лицето, получаващо платежен инструмент, не би трябвало да се тревожи за реалната му стойност. Влиятелен вестник от 2021 г. го нарече свойството на парите „без въпроси“ или NQA. Освен ако не е фалшива, фиатната валута е NQA. Както и застрахованите банкови депозити. Но дори регулираните доларови стейбълкойни няма да бъдат застраховани, нито техните емитенти ще имат достъп до инструмента за спешно кредитиране на Федералния резерв. Ако много хора се втурнат да продадат своите токени, скоростта, с която емитентите могат да продават активи, за да отговорят на натиска от продажби, ще реши дали загубата на доверие ще се превърне в самоизпълняващо се пророчество. Тъй като монетите ще бъдат обезпечени с краткосрочни, ликвидни ценни книжа, паниката може да се разпространи на пазара на държавни ценни книжа на САЩ.

И така, какво може да бъде по-добре?

Фиатните валути и банковите депозити се ползват с широко доверие. И двете могат да бъдат токенизирани и програмирани с алгоритми.

Администрацията на Тръмп изключи първия вариант: Федералният резерв няма да предложи дигитална валута на централната банка. Китайският електронен юан (e-CNY) и европейското дигитално евро – очаквани до 2029 г. – обаче ще поддържат проекта CBDC жив.

Междувременно банките се притесняват, че стейбълкойните ще плащат лихва през задната врата. За да предотвратят напускането на клиентите, те искат да им дадат възможност за токенизирани депозити. Докато стейбълкойните ще сменят собствениците си в публични блокчейни като Ethereum и Solana, CBDC и депозитните токени е по-вероятно да съществуват в затворени мрежи. Банките искат тази система с ограничен достъп да преобладава, защото намалява рисковете от пране на пари и е близо до техния свят, където вземането на един посредник към друг се урежда с резервите на централната банка.

Може да няма само един победител

Целта на токенизацията е да се използва ефективността на разпределените регистри. Съобщенията и сетълментът ще се обединят в едно действие, намалявайки разходите и риска. Така наречените интелигентни договори - софтуер, вграден в монетите - могат да определят условия за това кога се задейства плащане и към кого.

При трансграничните преводи стабилните монети биха могли да се възползват, като избегнат скъпите такси за парични преводи. Доларовите монети биха могли да помогнат за запазване на покупателната способност на гражданите в страни с висока инфлация. Където неконтролируемите цени не са проблем, CBDC и депозитните токени биха могли да обслужват пазара заедно.

С интелигентни договори, вградени в CBDC, парична субсидия, като например купони за храна, няма да изисква отделна картова инфраструктура, за да се предотвратят разходите за тютюн или алкохол. Китай може да използва електронния юан, за да стимулира така необходимото потребление.

Как ще изглежда бъдещето?

Крипто фирмите, банките и правителствата ще се опитат да запълнят съществуващите празнини. CBDC като дигиталното евро ще предложи устойчивост: По време на прекъсвания на интернет, хората ще купуват хляб, като просто държат телефона си близо до този на пекаря.

Когато достъпът до банковата система е ограничен, решението може да бъде държавно спонсорирана стабилна монета. Правителството на Маршаловите острови планира да разпределя социалните плащания в USDM1, токен, обезпечен от американски държавни ценни книжа.

Частният сектор също ще се насочи към пазари с ниско банково проникване. Корпоративните карти Visa, издадени от Reap, базирана в Хонконг финтех компания, дават възможност на клиентите да харчат във фиатни пари, но да се разплащат в стабилни монети.

След това вниманието ще се насочи към запълване на бъдещи празнини. Ключова тема в писмото на главния изпълнителен директор на Visa Inc. Райън МакИнерни до акционерите е агентите с изкуствен интелект, които плащат от наше име.

Толкова за иновациите в плащанията. Акциите, облигациите, фондовете и други активи също са узрели за токенизация. Парите трябва да растат бързо, за да се даде възможност за „Финтернет“, където всички видове токени се търгуват в един унифициран регистър. Можем ли да бъдем по-смели и да си представим, че платежните монети автоматично се коригират спрямо инфлацията, поставяйки паричната политика на автопилот, както някои анализатори спекулират? Това все още е нерешен въпрос.

Каква роля ще играят парите в геополитиката?

Откакто Марк Зукърбърг от Meta Platforms Inc. лансира идеята за Libra - световна валута - през 2019 г., в Пекин бият силни тревоги. Китай пусна в обращение официалния си електронен юан (e-CNY) и насърчи Хонконг да развие регулиран пазар за криптоактиви. The Genius Act се превърна в ново предизвикателство, защото Вашингтон разглежда доларовите монети от частния сектор като инструмент на държавната власт. Те ще накарат света да разчита повече на американската валута, но по нов начин. Вместо да зависи от резервния си статус, доларът ще се възползва от ефекта на дигиталната мрежа - всеки нов потребител ще бъде привлечен от регулирани доларови стабилни монети, защото други са привлечени от тях.

За да устои на атаката на долара и да запази паричния суверенитет, Китай поиска от банките да започнат да плащат лихва върху електронните юани в портфейлите на клиентите от 1 януари. На фона на това съперничество между суперсили, нациите трябва да се стремят да предпазят разчетната си единица - долар, евро, йена или юан - от това да стане жертва на технологичното господство. Идеята на Зукърбърг за световна валута може би беше твърде преждевременна за първата половина на века. Може да не е за второто.

Анализът на Анди Мукерджи е от сайта на Bloomberg TV Bulgaria. Мукерджи е колумнист на Bloomberg Opinion, който се занимава с индустриални компании и финансови услуги в Азия. Преди това е работил за Reuters, Straits Times и Bloomberg News.