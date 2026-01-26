Край румънското пристанище Мидия край Черно море е забелязан дрон

Моряк е забелязал дрон в района на румънското черноморско пристанище Мидия, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната. Все още не е известно дали дума за граждански или военен дрон или такъв, който принадлежи на частен оператор.

“В понеделник, 26 януари, бреговата охрана откри на входа на пристанището Мидия дрейфуващ обект, което показва евентуален фрагмент от безпилотен апарат (въздушен дрон)“, се посочва в информацията на министерството.

Водолази, специализирани в обезвреждането на взривни вещества, пътуват към мястото с кораб на бреговата охрана, за да определят точно естеството на обекта, който може да застраши безопасността на корабоплаването. / БТА