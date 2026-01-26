IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Край румънското пристанище Мидия край Черно море е забелязан дрон

Все още не е ясно дали дронът е граждански или военен

26.01.2026 | 23:15 ч. 2
БГНЕС

Моряк е забелязал дрон в района на румънското черноморско пристанище Мидия, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната. Все още не е известно дали дума за граждански или военен дрон или такъв, който принадлежи на частен оператор.

“В понеделник, 26 януари, бреговата охрана откри на входа на пристанището Мидия дрейфуващ обект, което показва евентуален фрагмент от безпилотен апарат (въздушен дрон)“, се посочва в информацията на министерството.

Водолази, специализирани в обезвреждането на взривни вещества, пътуват към мястото с кораб на бреговата охрана, за да определят точно естеството на обекта, който може да застраши безопасността на корабоплаването. / БТА

дрон Черно море пристанище Румъния Мидия
