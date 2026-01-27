Долната камара на парламента на Франция прие забрана на социалните мрежи за деца

Долната камара на френския парламент - Националното събрание, одобри проектозакон, в който се забранява достъпът до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст, предаде Франс прес.

Депутатите първо приеха след 116 гласа "за" и 23 "против" текста на изменение, което постановява, че "достъпът до онлайн услуга за социални мрежи, предоставяна от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни“ под петнадесетгодишна възраст, уточнява АФП.

След това пълният текст на проектозакона бе одобрен със 130 на 21 гласа. Проектозаконът сега ще бъде разгледан от горната камара на парламента на Франция - Сената.

Ако той бъде окончателно приет, Франция ще бъде първата европейска страна, която налага подобна възрастова граница за достъп до социални медии, посочва АФП.

Одобряването на законодателството идва в момент, когато Франция е силно обезпокоена от тормоза в интернет и опасностите, на които е изложено психичното здраве на тийнейджърите, обръща внимание Ройтерс.

Искането за узаконяване на забраната е на правителството на президента Еманюел Макрон. Държавният глава приветства като "важна стъпка" гласуването в Националното събрание в публикация в социалната мрежа "Екс".

