Франция може да е следващата, която ще забрани социалните мрежи за деца

Реформа във Франция предвижда забрана за деца под 15 години да използват социалните мрежи. Решението може да влезе в сила още от следващата учебна година.

Във видеообръщение Макрон заяви, че е поискал от законодателите да ускорят процеса на приемане на законодателство, ограничаващо достъпа до социалните медии за лица под 15 години, така че то да влезе в сила до началото на учебната година през септември тази година.

"Мозъците на нашите деца и тийнейджъри не са за продажба. Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продажба, нито за манипулиране - нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми“, каза френският президент във видеото.

Френският депутат Лор Милър от коалицията на Макрон "Ансамбъл за републиката“ (Ensemble Pour la République) ще внесе законопроект в Народното събрание на 26 януари, който ще бъде разгледан от законодателите.

Освен че ограничава социалните медии за всички деца под 15 години, законодателството ще забрани и смартфоните във всички френски гимназии, пише Euronews.

Френското законодателство е част от вълна от мерки, обсъждани в цяла Европа, след като Австралия въведе най-строгите правила за социалните медии в света за деца под 16 години миналата година.

Дания също така постигна споразумение за блокиране на достъпа до социалните медии за лица под 15 години – ход, който потенциално би могъл да стане закон до средата на 2026 г.

Спазване на законодателството на ЕС

Франция отдавна настоява за по-строги правила относно достъпа на децата до екрани и социални медии.

През 2023 г. законодателите приеха законодателство, ограничаващо достъпа до социални медии за непълнолетни под 15 години и изискващо съгласието на родителите, преди да могат да си отворят акаунт. Законът обаче така и не влезе в сила, тъй като противоречи на Закона за цифровите услуги (DSA) на Европейския съюз.

След като ЕС преразгледа насоките си миналата година, държавите членки получиха по-голяма гъвкавост да решават собствените си възрастови ограничения за социалните медии – независимо дали това означава пълна забрана на достъпа за деца под определена възраст или изискване на съгласието на родителите, преди да могат да си отворят акаунт.

Проектът на законодателство на Франция не уточнява кои платформи за социални медии ще бъдат включени в забраната, но прави изключения за енциклопедии като Уикипедия и други "образователни справочници“.