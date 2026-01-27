Телефоните на висши служители на Даунинг стрийт "са хакнати от Китай от години“

Китай е подслушвал мобилните телефони на висши служители на Даунинг стрийт в продължение на години. В рамките на сложна глобална шпионска кампания се смята, че китайски шпиони са подслушвали телефоните на близки помощници на Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак между 2021 и 2024 г.

Предполага се, че шпионската операция може да е компрометирала висши членове на правителството, разкривайки личните им комуникации пред Пекин.

Информацията идва на фона на първото посещение на британски премиер в Китай от 2018 година насам.

Все още не е ясно дали е имало опит за прихващане на мобилните телефони на самите премиери, но източници твърдят, че Китай е възнамерявал да проникне в сърцето на Даунинг стрийт.

В понеделник вечерта източници от американското разузнаване съобщиха, че операцията с кодово име "Солен тайфун“ е в ход, което поражда опасения, че британският премиер Киър Стармър и неговият екип може да са били разкрити.

През октомври шефът на MI5 сър Кен Маккалъм предупреди за "ескалиращи“ държавни заплахи срещу Парламента, седмици преди шпионско предупреждение за опитите на Пекин да вербува служители.

Месеци преди това Националният център за киберсигурност заяви, че Китай е насочен към критични сектори, включително правителството, от 2021 г. насам, предупреждавайки, че "данните, откраднати чрез тази дейност, в крайна сметка могат да предоставят на китайските разузнавателни служби възможността да идентифицират и проследяват комуникациите и движенията на целите по целия свят“.

Тайна мисия

Когато случаят с китайския шпионин се провали миналата година, стана ясно, че Пекин е поръчал специално доклади за Борис Джонсън, Риши Сунак и Лиз Тръс.

Прокурорите смятаха, че чувствителна информация за депутати е била предадена от парламентарния изследовател Крис Кеш, на неговия приятел учител Крис Бери,но и двамата отрекоха обвиненията.

Но делото срещу тях се провали, когато правителствените съветници отказаха да нарекат Пекин заплаха за националната сигурност.

"От колко още доказателства се нуждае това правителство, преди да спре да се усмихва на Си?“, попита Алиша Кърнс, министър в сянка по националната сигурност

През 2024 г. САЩ разкриха, че хакерски групи, свързани с Пекин, са получили достъп до телекомуникационни компании по целия свят, давайки на Китай достъп до телефонните данни на милиони хора.

Ан Нойбергер, която по това време беше заместник-съветник по националната сигурност на САЩ, заяви, че хакерите са имали възможността да "записват телефонни разговори по желание“.

The Telegraph твърди, че е имало "много“ хакерски атаки срещу телефоните на служителите на Даунинг стрийт и в по-широкото правителство, особено по време на мандата на Сунак, който беше министър-председател от 2022 до 2024 г.

Но остава неясно дали хакерите са успели да се сдобият с чувствителна информация.

"Ние твърдо се противопоставяме на практиката да се политизират проблемите с киберсигурността или да се обвиняват други държави без доказателства", казва говорител на китайското посолство.