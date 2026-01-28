Как Коалицията на желаещите може да превъоръжи Киев без Вашингтон?

През януари, на фона на продължаващото нападение на Русия срещу Украйна и бързането на президента на САЩ Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение, лидерите на повече от две дузини европейски държави и Канада се събраха в Париж, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Киев. Въпреки че европейските лидери приветстваха тази среща на върха на „коалицията на желаещите“ като пробив, публично известният ѝ резултат беше разочароващо познато, макар и малко по-подробно, повторение на предишни ангажименти.

Основната идея на коалицията е многонационални сили, водени от Европа, които ще бъдат разположени в Украйна, ако бъде постигнато прекратяване на огъня. Планирането на тези сили, които ще включват сухопътни, морски и въздушни компоненти, вече е в ход сред европейските военни и министерства на отбраната, като щабът е разположен близо до Париж. Мисията на силите е двойна: да „подкрепят възстановяването на въоръжените сили на Украйна и да подкрепят възпирането“. Европейските партньори на Украйна обсъждат и набор от обвързващи ангажименти, моделирани по гаранциите на НАТО по член 5, за да се притекат на защита на страната, ако тя бъде нападната отново след прекратяване на огъня, пише Foreign Affairs.

Дискусиите доведоха до трезва оценка на това, което ще е необходимо, за да се възпре Русия и да се убедят изтощените от войната украинци, че прекратяването на огъня ще бъде трайно. Но гаранциите за Украйна, които се обсъждат, зависят от две евентуалности, които Европа не контролира: устойчива подкрепа от страна на САЩ и руско съгласие.

Със или без прекратяване на огъня, Киев и неговите партньори се нуждаят от конкретен план за изграждане и поддържане на военната мощ на Украйна. Разполагането на войски и следвоенните ангажименти за действие в случай на ново нашествие ще бъдат полезни компоненти на такъв план, но те трябва да подкрепят това, което ще бъде същината на дългосрочното възпиране: собствените бойни способности на Украйна и нейните отбранителни технологични способности. Киев се нуждае от програма за партньорска подкрепа, която съчетава големи пакети помощ, инвестиции, придобивания, сътрудничество в разузнаването и тръбопроводи за обучение като част от по-голям план за укрепване на въоръжените сили и индустриалната база – в идеалния случай усилие, което ще продължи поне пет години.

Украинците често предупреждават западните лидери да не повтарят грешките на Будапещенския меморандум, споразумението от 1994 г., съгласно което Русия, Обединеното кралство и Съединените щати се съгласиха да уважават границите на Украйна в замяна на предаването на ядрения арсенал, наследен от Съветския съюз. Въпреки че украинските лидери през следващите десетилетия позволиха въоръжените сили на страната да се разпаднат, неясният и неприложим меморандум въпреки това се превърна в стенограф в Украйна за празните обещания, които направиха възможно пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Днешните дискусии между европейци, американци и украинци обаче са далеч от тези от началото на 90-те години. Някога неправдоподобната идея, че западните правителства ще изпратят стотици милиарди долари в модерно военно оборудване на Украйна, се превърна в базова линия за Киев и неговите партньори.

Администрацията на Тръмп сигнализира, че е отворена за участие в рамка за сигурност за Украйна, която включва както разполагане на войски под ръководството на Европа, така и така наречените гаранции от типа на Член 5. Европейските лидери се надяват на съгласието на Тръмп да използва американските разузнавателни, логистични и командни способности в подкрепа на многонационалните сили, които европейските държави трудно биха разположили сами, както и да ги подкрепи, ако Украйна бъде нападната. Европа и Украйна са убедени, с основание, че всяка гаранция, която не е подкрепена от САЩ, има малък шанс да бъде взета на сериозно от Москва. Европа няма опит като Вашингтон в самостоятелното създаване и прилагане на гаранции: от края на Втората световна война европейските лидери провеждат отбранителна политика до голяма степен в рамките на ръководени от САЩ рамки като НАТО, в които Вашингтон в крайна сметка управлява ескалацията и военните действия.

Европейците се затрудняват да осигурят необходимите средства за дългосрочно планиране.

Несигурността се утежнява от непостоянния характер на Тръмп, помирителните му възгледи за Русия

и разпалването на напрежението в трансатлантическите отношения, като заплашва да анексира Гренландия. Дори ако Тръмп се съгласи на предпазен механизъм от страна на САЩ на хартия, малко би го спряло да се откаже от обещанието си в случай на руска атака. Той лесно би могъл да обяви сделката за недействителна, повтаряйки честото си твърдение, че Украйна носи отговорност за провокирането на руската агресия. Осъзнавайки този риск, Европа и Украйна предложиха Съединените щати да ръководят механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня, а Киев също поиска от Конгреса на САЩ да кодифицира договорените гаранции, нещо, към което Тръмп изглежда е отворен. През декември американски представители сигнализираха, че администрацията ще представи на Конгреса това, което те нарекоха пакет от гаранции за Украйна „платинен стандарт“, въпреки че Вашингтон не разкри какъв правен инструмент ще използва или какво ще бъде съдържанието на гаранциите.

Ако например Путин смяташе, че гаранциите са блъф, той би могъл да се съгласи с условията на Европа за прекратяване на бойните действия, вярвайки, че Русия може да използва военни заплахи, за да обезсмисли всяко разполагане на западни войски и ангажименти за намеса от името на Украйна. Ако Путин възнамеряваше да удари Украйна отново в нарушение на прекратяването на огъня, той би могъл да се обзаложи, че тактиките на принуда и дрънкането с ядрени оръжия биха принудили украинските гаранти да отстъпят от страх от пряка война с Русия. Ако подобно руско предизвикателство разкрие, че Европа и Съединените щати не желаят да наложат собствените си гаранции, съюзниците от НАТО биха могли да загубят вяра в достоверността на самия Член 5.

Путин би могъл също така да се съгласи, ако смяташе, че споразумението за прекратяване на огъня включва толкова дълбоки отстъпки от Украйна, че западните гаранции за сигурност няма да попречат на дългосрочната му цел да подчини Киев. Администрацията на Тръмп изглежда вярва, че убеждаването на Украйна да се оттегли от останалата част от Донбас би било достатъчно, за да убеди Путин да прекрати войната. Но Русия постоянно поставя по-обширни искания, включително сериозни ограничения на въоръжените сили на Украйна и партньорствата за сигурност със западните страни, които на практика биха направили Украйна трайно уязвима за руска принуда.

Нито един от тези сценарии не би довел Украйна или Европа до по-добро положение.

Путин би трябвало да признае, че Украйна и нейните поддръжници разполагат с достатъчно ресурси и воля, за да осуетят военните цели на Русия завинаги и че следователно за Русия би било по-добре да се съгласи на прекратяване на огъня при предпочитаните от Запада условия, отколкото да продължи да жертва хора и ресурси в неспечелена война.

Реалността на бойното поле обаче все още е далеч от този сценарий. С бавното напредване на руските сили на земята, докато те обезсърчават населението на Украйна от въздуха, Путин все още вярва, че победата е постижима. Никакви политически преференции или договорени текстове няма да го убедят в противното. Само военната сила на Украйна, подкрепена от надеждни западни гаранции за ресурси и постоянен натиск върху руската икономика, би могла да промени това сметне. Европа има концепция на масата. Сега тя се нуждае от пари и самочувствие, за да я изпълни.

През март 2025 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изложи визия за превръщането на Украйна в „стоманен таралеж“ чрез значително изграждане на отбранителните ѝ способности, което я прави „несмилаема“ за Русия. Завръщането на Тръмп в Белия дом принуди европейските лидери да увеличат материалната си подкрепа за Украйна, използвайки нарастващия капацитет за производство на отбранителни продукти на континента, за да осигурят снабдяването на Киев. За способности, които Европа не може да произведе, като например прехващачите на противовъздушна отбрана „Пейтриът“, съюзниците и партньорите от НАТО финансираха покупки от Съединените щати. Те също така поеха по-голяма отговорност за координирането на обучението и помощта за Украйна, задача, която Съединените щати водеха по време на администрацията на Байдън.

Тези мерки поддържат Украйна в борбата. Но неспособността на Украйна и Европа да мобилизират общия си производствен капацитет, за да посрещнат основните отбранителни нужди на Киев четири години след началото на войната, отразява ограниченията на ad hoc стратегията. Европа сега трябва да помогне на Украйна да премине от оцеляване към дългосрочно възстановяване на силите, като разработи координирана многогодишна стратегия за превъоръжаване, с ясна визия за структурата на силите и бюджетиране за придобивания, поддръжка и производство на отбранителна промишленост, за да подготви Украйна за защита срещу постоянна руска заплаха. Това няма да е лесна задача. Предишните усилия бяха затруднени поради сериозните бюджетни ограничения на Украйна и необходимостта ѝ да преговаря с партньори за подкрепа, което изискваше незабавната концентрация на Киев и му попречи да планира отвъд самата война.

За да работи всяка дългосрочна стратегия за превъоръжаване, Украйна първо трябва да се справи със собствените си предизвикателства, по-специално с недостига на човешки ресурси и качеството на силите. Способността на Украйна да набира, обучава, ротира и задържа войски е ограничена от изтощителния характер на войната, което разкрива трудността при изграждането на устойчива отбранителна позиция, докато е под обстрел. Многогодишна рамка за планиране, която свързва визията на Украйна за бъдещата ѝ военна позиция изрично с реалистични потоци от финансиране, би помогнала на страната да започне да създава инфраструктура за поток от резервни войници.

Украинските сили трябва да останат първата и решаваща линия на защита в такъв план. Многонационалното разполагане на войски, фокусирано върху укрепване на капацитета на Украйна за планиране на персонала, набиране и обучение на персонал, логистика и ситуационна осведоменост, а не върху неясна задача за „успокояване“, трябва да функционира като един слой в по-широка архитектура за сигурност, предназначена да подсили, а не да замести украинските сили.

Европа сега трябва да помогне на Украйна да премине от оцеляване към дългосрочно възстановяване на силите.

Киев и неговите европейски партньори вече са преодолели редица бюрократични и правни пречки пред сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост, но е необходимо да се свърши още работа. Европейският пейзаж на обществените поръчки в областта на отбраната остава фрагментиран, с различни национални приоритети за военни придобивания и правила за контрол на износа, търкания относно правата върху интелектуална собственост и избягващи риска, често протекционистични практики на договаряне, които пречат на бързото съвместно производство. Ако тези бариери не бъдат преодолени, европейско-украинското сътрудничество в областта на отбранителната промишленост ще остане затруднено.

Според оценки на The Economist, Украйна ще се нуждае от близо 390 милиарда долара комбинирана бюджетна подкрепа и военна помощ между 2026 и 2029 г., включително приблизително 50 милиарда долара годишно за покриване на бюджетния дефицит на Киев. Постигането на тази цифра би изисквало от европейските членове на НАТО приблизително да удвоят сегашното си ниво на подкрепа, свързана с Украйна, от около 0,2% от БВП до около 0,4%. Това може да е трудно за продажба в епоха на ограничени бюджети, но алтернативата е деградация на украинската бойна мощ, която прави останалата част от Европа много по-уязвима.

На Световния икономически форум в Давос този месец украинският президент Володимир Зеленски призова европейците да „отстояват себе си“ и да прекъснат това, което той определи като зависимостта на континента от лидерството на Вашингтон. Много лидери се почувстваха несправедливо порицани. Коалицията на желаещите вече започва да възприема навиците на по-страшен апарат за сигурност: редовен подробен военен обмен между европейците, изграждане на нова рамка за командване и контрол извън НАТО и ранни усилия за координиране на генерирането и поддържането на сили сред основна група желаещи държави. Но по-широкият стремеж към превъоръжаване на Европа все още до голяма степен се развива в рамките на НАТО. За да стане наистина стратегически самостоятелен, континентът ще трябва да развие капацитета си за планиране, командване и поддържане на операции в голям мащаб и да закрепи сигурността на Украйна в дългосрочна стратегия за превъоръжаване, която не разчита на променящите се предпочитания на Вашингтон. Европа започна да се организира за нова ера. Дали това усилие ще бъде успешно, ще зависи от способността му да поддържа отбраната на Украйна.