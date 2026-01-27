IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Тръмп не иска хора да бъдат убивани по улиците

Но настоява за край на съпротивата и хаоса

27.01.2026 | 04:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Белият дом днес заяви, че президентът Доналд Тръмп не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците в САЩ и смята, че убийството на мъж в Минесота от федерални агенти е „трагедия“, предаде Ройтерс.

„Нека бъда ясна за обстоятелствата, довели до този момент в събота. Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия в Минесота в продължение на седмици“, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Свързани статии

Президентът „не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците“, но настоява за „край на съпротивата и хаоса“ около политиката си за депортиране на имигранти, добави Левит, цитирана от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тръмп минесота
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem