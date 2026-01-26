Не искам да съм в главата му: С бръщолевенето си Тръмп изтощава дипломатите

Как да се следи и след това да се интерпретира президент, който само за една година е изпратил над 6000 публикации в социалните медии, е провел над 433 открити пресконференции и е провел свободни пресконференции с продължителност близо два часа? Стенографската служба на Белия дом изчислява, че е транскрибирала 2,4 милиона думи на Тръмп, четири пъти повече от епичната "Война и мир" на Толстой.

Проследяването на Тръмп не е проблем само за изтощените репортери, но и за изтощените дипломати, които са натоварени със задачата да търсят сигнала в непрестанния тръмпиански шум.

Западните дипломати са подобрили операциите си за медиен мониторинг, за да вземат предвид навика на Тръмп да пуска експлозивно политическо съобщение или да отправя неочакван провокативен залп срещу съюзник в почти всеки момент от 24/7 новинарския цикъл.

Външните министерства сега също трябва да внимават за личните текстови съобщения на своя шеф, които се появяват от време на време в Truth Social.

Тръмп провежда пресконференции почти всеки ден и през първата си година е публикувал в Truth Social 6606 пъти. Проучванията показват, че четвъртък полунощ, вторник 11:00 ч., събота 17:00 ч. и понеделник 23:00 ч. са часовете, в които той най-често публикува постове, често оставяйки западните дипломати в различна часова зона в неизгодно положение.

Един дипломат каза, че най-честият рефрен през повечето сутрини е:

"Какво каза този път?"

В нощта на 1 декември той публикува 156 пъти и - както в много други нощи - смесва съобщения, влияещи върху пазара, с лични хвалби и конспиративни теории, включително възможността Джо Байдън да е екзекутиран през 2020 г. и заменен от роботи и клонинги.

За европейските дипломати публикациите късно през нощта често са най-лошите, тъй като може да се озовават на телефоните им, докато отиват на работа.

Британското външно министерство откри в 6:15 ч. сутринта миналия вторник, че някой, вероятно Найджъл Фараж, изглежда се е свързал с Тръмп чрез посредник, за да го убеди да денонсира сделката с Диего Гарсия, нещо, което Даунинг стрийт смяташе отдавна за приключена тема.

Дипломат, базиран във Великобритания, заяви, че сега се превръща в специфично умение да можеш да превеждаш и пресяваш често несвързаните забележки на Тръмп за скрити политически бисери с истинско значение.

"Можете да слушате речта на живо на масата си за вечеря у дома и той започва да говори за детството си, когато е играл в парк до психиатрична болница, и майка му му е казала, че е можел да бъде професионален бейзболист. Започваш да се изключваш - не искаш да живееш в главата на този човек - а след това осъзнаваш, че си пропуснал нещо."

Много от тези несвързани пресконференции са пълни със самовъзхваляващи се безмислици, но винаги има възможност той да хвърли бомба, че например планира да изпрати армада в Иран или да наложи 100% мита на Канада.

Друг дипломат посочи началната част от пресконференцията си посветена на първата му година на власт, в която Тръмп говори 80 минути за това защо Америка е "най-горещата страна в света", преди да отговори на въпроси. Скоро след като заяви, че Сомалия дори не прилича на държава, а конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар е мошеница и лично той не може да я понася. След това президентът започна да показва на репортерите снимки на предполагаеми престъпници, заловени от ICE в Минесота, всяка със заглавие "най-лошото от най-лошото".

След това той започна монолог, в който съзерцаваше снимките, преди да се насочи към "красиво място в Швейцария, където съм сигурен, че ме очакват с много радост", коментира Венецуела и подаръка на лидера на опозицията Мария Корина Мачадо от Нобеловата ѝ награда и се спря на задоволството на американските петролни компании от неговия подход.

"Не ти омръзва това, нали?", попита той. "Надявам се, че не."

Дори в това бръщолевене - разкриващо дълбокия му страх да бъде скучен - има някои индикации, че той все още иска да работи със съществуващото венецуелско правителство, но че Мачадо не е изключена от кадъра, защото жестът ѝ с Нобеловата награда го е докоснал. Ласкателството все още работи, отбелязват дипломатите.

Тези маратони са толкова изтощителни, че един дипломат признава, че една от останалите ценности на X е, че можете да проверите дали журналистите са забелязали нещо, което дипломатите са пропуснали.

Дейм Карън Пиърс, посланикът на Великобритания във Вашингтон, която е известна с това, че се е разбирала добре с тълпата на Тръмп, наскоро беше разпитана от друг дипломат за тайната на успеха си. Тя обясни, че е решила да се опита да се появява колкото е възможно повече във Fox News, знаейки, че Тръмп ги гледа. Някои посолства вече имат дипломат, назначен да отразява как Fox отразява геополитиката, тъй като смятат, че това е може би най-важният източник на информация за Тръмп.

Дипломатът каза:

"Вярваме, че той не чете, но ако има коментатор на Maga във Fox, оттам ще черпи информацията си."

Някои западни дипломати дори смятат, че целият едноседмичен спор около заплахата на Тръмп да наложи тарифи на осем европейски държави се дължи единствено на убеждението на президента, че Европа е изпратила разузнавателна мисия, за да започне изграждането на отбранителните сили на Гренландия в условията на американско нахлуване.

"Ако види по телевизията снимки на C-130 на писта в Гренландия и има коментатор от MAGA, който бълва глупости, значи е в беда", каза един от тях.

Но както е силно уязвим да се поддаде на дезинформацията, самият Тръмп също се е превърнал в мина от дезинформация. Докато проверката на фактите беше развиваща се индустрия по време на първия мандат на Тръмп, сега е прието, че Тръмп има свои собствени факти. Но дипломатите не могат да ги отхвърлят, защото те са част от арсенал, с който САЩ заплашват съперниците си.

В дълъг пасаж от речта си в Давос, например, той твърди, че китайците продават вятърни мелници (както той нарича турбини) на Европа, но ги оставят извън собствения си енергиен микс.

"Те ги продават на глупавите хора, които ги купуват, но самите те не ги използват", каза той пред препълнена аудитория от бизнес ръководители, които знаеха, че бълва глупости. глупости.

Според мозъчния тръст Ember, производството на вятърна и слънчева енергия в Китай през 2024 г. се е равнявало на 40% от общото производство на електроенергия през април 2025 г.

Той каза това, защото е поискал ЕС да купува американски петрол, втечнен природен газ (LNG) и ядрени технологии на стойност 250 милиарда долара (180 милиарда британски лири) всяка година до 2028 г.

Всичко това прави работата на дипломата много по-трудна. За щастие за тях, колкото повече Тръмп се отклонява от реалността, толкова по-ценен може да се окаже дипломатът, владеещ изкуството на тълкуването.

Анализът е на Патрик Уинтур -дипломатически редактор в The Guardian.