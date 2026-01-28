Войната в Украйна: жертвите вече са почти два милиона

Броят на руските и украинските войници, убити, ранени или изчезнали по време на почти четиригодишната война, е на път да достигне два милиона до тази пролет, според ново проучване, което е шокираща цифра, докато руската агресия срещу съседката й продължава.

Проучването, публикувано във вторник от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, сочи, че близо 1,2 милиона руски войници и почти 600 000 украински войници са били убити, ранени или изчезнали. Това означава, че общият брой на жертвите за двете страни заедно е почти 1,8 милиона, пише NYT.

За цялата война е трудно да се определи броят на жертвите, защото се смята, че Русия редовно подценява броя на своите загинали и ранени, а Украйна не разкрива официални данни. Проучването се основава на оценки на американското и британското правителство, както и на други източници.

Цифрите представят мрачна картина на слабия напредък на Русия в Украйна, като руските войски напредват на някои места с около 15 до 70 метра на ден.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания от януари 2024 г. Русия е завзела 1,5% от украинската територия и окупира около 20% от страната.

Тъй като студените зимни температури забавиха войските и от двете страни, Русия постигна бавен напредък в регионите Луганск и Донецк в източна Украйна, като войските продължават да се опитват да получат пълен контрол над района.

Тактиката и на двете страни се промени. Поради постоянното присъствие на дронове в небето, Русия частично се отказа от големи премествания на тежка бронетехника в полза на малки групи войници на мотоциклети или пеша, които се опитват да проникнат в украинските линии, с надеждата, че ще бъдат по-малко забележими за дроновете. От своя страна, украинските офицери, отговарящи за дроновете, наблюдават стъпки и следи от гуми в снега, търсейки руски войски.

Последните данни за жертвите бяха оповестени след преговорите между руски, украински и американски представители – първите между трите страни – които приключиха в събота с необичайно положителна нотка.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преговорите са постигнали напредък и че Украйна е готова да проведе по-нататъшни срещи.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че преговорите ще бъдат възобновени следващата седмица.

Съединените щати и Украйна постигнаха споразумение по голяма част от мирния план, който беше преразгледан няколко пъти. Но дали Русия ще се съгласи с някоя част от плана, все още не е ясно.

Междувременно броят на жертвите продължава да нараства. Центърът оцени броя на загиналите руски войници на близо 325 000 откакто президентът Владимир Путин нареди инвазията през февруари 2022 г.

„Никоя голяма сила не е понесла толкова много жертви или смъртни случаи от Втората световна война насам“, се казва в проучването.

Само през 2025 г. руските жертви и ранени са около 415 000, като средно на месец са близо 35 000. Миналата седмица президентът Тръмп заяви, че всеки месец в Украйна умират близо 26 000 войници.

Проучването оценява, че от началото на войната са убити между 100 000 и 140 000 украински войници.

Руснаците превъзхождат украинците на бойното поле с почти три към едно, а Русия има по-голямо население, от което да попълва редиците си. Украйна губи по-голяма част от по-малката си армия.

Русия е поддържала нивото на войските си въпреки големите загуби, като е провела първата си мобилизация от Втората световна война насам и е набрала затворници и длъжници. Тя е изплатила и бонуси на новобранците.

До 15 000 севернокорейски войници са се сражавали рамо до рамо с руснаците, предимно в западния руски регион Курск, след като Украйна е превзела територията там. Южнокорейски разузнавателни служители и анализатори са заявили, че се смята, че най-малко стотици севернокорейски войници са били убити във войната.

Войната също така е тежест за руската икономика, според Сет Дж. Джоунс, един от авторите на проучването. Военната икономика на Русия е „под нарастващо напрежение“, се казва в проучването, „с намаляващо производство, забавяне на растежа до 0,6% през 2025 г. и липса на глобално конкурентоспособни технологични фирми, които да спомогнат за дългосрочната производителност“.

„Високите цифри на жертвите, бавният темп на териториалните придобивки на Русия и икономическите загуби са ясен признак, че Русия е отслабнала”, каза Джоунс. „Слабото представяне на Русия на бойното поле в Украйна и спадащата икономическа производителност показват, че Русия е в сериозен упадък като велика сила“, каза той в имейл. „Макар Русия все още да притежава ядрени оръжия и голяма армия, тя вече не е велика сила в повечето военни, икономически или научни и технологични категории.“