Пожар пламна в 5-звезден хотел в Куршевел, има евакуирани ВИДЕО

Пожар пламна в луксозен петзвезден хотел в ски курорта Куршевел във Френските Алпи.

Пожарът е започнал на тавана на Hotel des ⁠Grandes Alpes около 19:00 часа във вторник, съобщи префектурата на региона Савоя на своя уебсайт.

Властите съобщиха, че почти 100 души са били евакуирани, но местните медии по-късно съобщиха, че броят им е нараснал до 270, след като пожарът се е разпространил в близка сграда.

Местната власт каза в изявление, че "евакуацията е протекла спокойно“ и не е съобщено за пострадали.

Персоналът и гостите са били настанени в други хотели.

🔥A fire broke out at a five-star hotel in the French Alps late Tuesday, forcing the evacuation of hundreds of guests and staff from the ski resort of #Courchevel, authorities confirmed. No injuries were reported. pic.twitter.com/jnZ8733auw — News.Az (@news_az) January 28, 2026

Драматични кадри показват пожарникари, които се борят с огнената стихия, като пламъците разкъсват покрива на дървена хижа, докато от нея се издигат гъсти стълбове тъмен дим.

В сряда сутринта пожарът все още тлее.

Бруно Шарло, заместник-префектът на село Албервил, каза пред местните медии, че пожарът се е "разпространил значително през нощта“.

Около 115 пожарникари все още бяха на мястото на инцидента, за да се справят с пожара в сряда сутринта.

Причината за пожара остава неизвестна, но мерките в региона са подложени на проверка, след като пожар в бар в швейцарския курорт Кран-Монтана в навечерието на Нова година уби 40 души и рани над 100, много от които тийнейджъри.