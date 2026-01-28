IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар пламна в 5-звезден хотел в Куршевел, има евакуирани ВИДЕО

Пожарът в известния ски курорт е пламнал вчера вечерта

28.01.2026 | 11:33 ч. 8
News.Az, X

News.Az, X

Пожар пламна в луксозен петзвезден хотел в ски курорта Куршевел във Френските Алпи.

Пожарът е започнал на тавана на Hotel des ⁠Grandes Alpes около 19:00 часа във вторник, съобщи префектурата на региона Савоя на своя уебсайт.

Властите съобщиха, че почти 100 души са били евакуирани, но местните медии по-късно съобщиха, че броят им е нараснал до 270, след като пожарът се е разпространил в близка сграда.

Местната власт каза в изявление, че "евакуацията е протекла спокойно“ и не е съобщено за пострадали.

Персоналът и гостите са били настанени в други хотели.

Драматични кадри показват пожарникари, които се борят с огнената стихия, като пламъците разкъсват покрива на дървена хижа, докато от нея се издигат гъсти стълбове тъмен дим.

В сряда сутринта пожарът все още тлее.

Бруно Шарло, заместник-префектът на село Албервил, каза пред местните медии, че пожарът се е "разпространил значително през нощта“.
Около 115 пожарникари все още бяха на мястото на инцидента, за да се справят с пожара в сряда сутринта.

Причината за пожара остава неизвестна, но мерките в региона са подложени на проверка, след като пожар в бар в швейцарския курорт Кран-Монтана в навечерието на Нова година уби 40 души и рани над 100, много от които тийнейджъри.

 

Куршевел ски курорт Френски Алпи пожар евакуирани петзвезден хотел
