Нова ера във военноморските сили: Португалия залага на дронове

Новият португалски самолетоносач за дронове, D João II, ще се съревновава с традиционните самолетоносачи, предлагайки висока гъвкавост и по-ниски разходи. Построен от Damen за 132 милиона евро, той може да сменя мисиите си в рамките на една седмица.

Португалия строи първия в Европа самолетоносач, предназначен специално за дронове – военен кораб, проектиран да управлява безпилотни въздушни, надводни и подводни системи, който може да се съревновава с доминиращите традиционни самолетоносачи.

107,6-метровият NRPD João II е планиран за доставка през втората половина на тази година.

Холандската компания Damen строи кораба в румънския град Галац на обща стойност 132 милиона евро, финансирана предимно от фондовете за възстановяване на ЕС. Военният кораб може да сменя различни мисии в рамките на една седмица, като сменя системи и оборудване, пише Euronews.

Проектът е замислен от Енрике Гувея е Мело, бивш началник на щаба на Военноморските сили и кандидат в тазгодишните президентски избори. При подписването на договора през ноември 2023 г. Гувея е Мело го нарече „точка без връщане за модерността“.

Португалските Военноморски сили не са патентовали концепцията. Компанията, спечелила търга, вече е получила изявления за интерес от военноморските сили на други европейски страни.

Предимство по отношение на цената спрямо традиционните самолетоносачи

Безпилотните системи позволяват на военните сили на по-малките страни да разширят оперативния си обхват при по-ниски разходи.

Американски ядрен самолетоносач от клас „Форд“ струва около 13 милиарда долара, а британският „Куин Елизабет“ – над 1 милиард долара.

Дроновете позволяват на силите да се концентрират и да прожектират сила по-бързо с по-ниски рискове за операторите.

Най-малко три военноморски сили вече са придобили или разработват кораби с плосък палуба, предназначени за превоз на автономни въздушни системи: Китай, Иран и Турция.

D João II е проектиран да достига скорост от 15,5 възела и да превозва екипаж от 48 души, с място за 42 специалисти, включително учени и оператори на дронове. В спешни случаи може временно да побере още 100 до 200 души.

94-метровата палуба позволява кацане и излитане на дронове. Корабът разполага с хангар за сглобяване и поддръжка на превозни средства, както и системи, включително кърмова рампа за изстрелване на надводни и подводни дронове.

Корабът може да побере 18 контейнера, включително хипербарични камери и болнични структури, 18 леки превозни средства и 10 лодки. Дистанционно управлявано превозно средство може да достигне дълбочина от 6000 метра.

Корабът е проектиран за 45 дни автономност, което позволява дълги операции без близка логистична подкрепа.

Профилите на мисиите включват събиране на данни в реално време за португалските води, мониторинг на околната среда, операции по търсене и спасяване, помощ при бедствия, морско наблюдение и евакуация на граждани от конфликтни зони.

Корабът може да управлява едновременно няколко безпилотни превозни средства. Въздушните и повърхностни дронове ще се използват за мониторинг на околната среда, морско наблюдение и събиране на океанографски данни. Подводните превозни средства ще извършват инспекции, откриване и картографиране на морското дъно.

Безпилотните системи на борда ще бъдат произведени в страната, когато това е възможно. Военноморските сили са сключили протоколи за сътрудничество с португалски компании, произвеждащи такива превозни средства.

Планират се и международни партньорства. Миналата година португалският министър-председател Луис Монтенегро подписа споразумение с Украйна за съвместно производство на подводни дронове по време на първото си посещение в Киев като глава на правителството.

Националното морско пространство на Португалия обхваща около 4 милиона квадратни километра, което я прави най-голямата крайбрежна държава в ЕС. С третата по големина изключителна икономическа зона в Европа, 18 пъти по-голяма от континенталната част, Португалия е изправена пред увеличени задължения в морската екосистема.

Военноморската дейност на Русия в Атлантическия океан се е увеличила през последните години.

Военноморските сили са проследили 143 руски кораба по португалското крайбрежие между 2022 и 2024 г.

През 2025 г. най-малко осем от тях са били засечени във води под юрисдикцията на Португалия, включително подводници, оборудвани с ракети с голям обсег, и шпионски кораби, способни да унищожават подводни кабели.

Данните, събрани на борда, ще помогнат за противодействие на съвременните хибридни заплахи, като саботаж на критична подводна инфраструктура или тайни действия. Корабът ще бъде разположен на национално ниво и в рамките на ЕС.

Са Граня призна, че командването и контролът на разпръснати флотилии от безпилотни превозни средства е технически предизвикателство.

ВМС разработват архитектури, базирани на излишни връзки за данни, силно криптиране, сегментиране на мрежата и способност за работа в увредени или автономни условия.

На конференция във Вашингтон този месец контраадмирал Кристофър Александър от ВМС на САЩ оцени, че до 2045 г. почти 45 % от надводните сили на САЩ ще се състоят от безпилотни системи.

D João II е проектиран с архитектура, базирана на принципите на отворените системи, което позволява интегрирането на нововъзникващи технологии като изкуствен интелект.

Тези възможности могат да се прилагат за обработка на големи обеми данни, асистирана навигация, сензорна фузия и подкрепа при вземането на решения, винаги под човешки надзор.

Модулността на кораба означава, че в бъдеще той би могъл да интегрира нови възможности, без да се компрометира основната му функция като многофункционален кораб.