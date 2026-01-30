Битката за Купянск: Най-силната украинска контра след нахлуването в Куркска област

Полковникът погледна командния си екран и видя руски войник да се плъзга по замръзналата повърхност на водата, след което да пада през леда. Докато пехотинецът се измъкваше, дронът, който летеше над него, хвърли граната. Младши офицер превключваше камерите на дрона, всяка от които показваше мъртви или умиращи руски пехотинци, яркочервени локви върху снежнобялата украинска земя. „Достатъчно“, каза полковник Серхий Сидорин с гримаса.

38-годишният Сидорин командва специалната група „търси и унищожи“ в Купянск, създадена тайно през септември миналата година, когато руските сили пробиха отбранителните линии и навлязоха в стратегическия железопътен и пътен възел в Харков, разположен на брега на река Оскил.

Умиращите войници на камерите на дроновете представляват последните издихания на кампанията на Кремъл да превземе града, победена от украинска хитрост, която засрами дори президента Путин. Само десет дни след като руският лидер обяви на 2 декември, че войските му са превзели Купянск, президентът Зеленски се появи в покрайнините на града. Украинците разкриха, че нахлуващите сили всъщност са обкръжени.

Според офицерите и щурмовиците на място, които разговаряха с The Times, операцията беше най-успешната за Украйна откакто армията ѝ нахлу през руската граница в Курската област през 2024 г.

Руснаците изглеждаха способни да проникнат в украинските линии по свое желание, като използваха неизползван газопровод, за да пресекат Оскил и да заемат позиции зад силите на Киев, превземайки редица села на север.

Към средата на септември няколкостотин от тях се разпръснаха из града.

„Ситуацията ставаше критична“, каза Сидорин. „Можехме напълно да загубим контрол над града.“

Завладяването на Купянск щеше да предостави на Русия плацдарм през Оскил и нова линия за снабдяване, за да подкрепи войските си в Донбас. С по-малко хора и оръжия, украинците, останали в битка, не бяха в състояние да чакат подкрепления.

Срещу тях стояха руска механизирана бригада и два мотострелкови полка. Силите му не бяха достатъчно многобройни, за да ги надделеят. Вместо това, те решиха да се адаптират и да усъвършенстват тактиката на проникване, използвана от врага.

Те помолиха групите за отворени източници на информация (Osint), които предоставят карти на войната в реално време, да не публикуват актуализации за позициите на украинските войски в сектора Купянск и затвориха района за журналисти. Руснаците не можаха да разберат какъв е истинският цел, докато не стана твърде късно.

Първите украински части нахлуха в село Киндрашивка на 9 октомври

и превзеха руските позиции в Радковка два дни по-късно. До 21 октомври те достигнаха бреговете на Оскил на север от Купянск, прекъсвайки логистиката на руските войски на запад и юг.

37-годишният „Зануда“ командва щурмова рота от 13-та бригада „Хартия“. На 22 октомври неговите войски се придвижиха, за да подкрепят тези, които бяха достигнали Оскил ден по-рано. Атаките бяха проведени пеша, като войниците изминаваха по 12 мили на ден в пълно бойно снаряжение. „Придвижвахме се на етапи“, каза Зануда. „Ударна група от двама или трима души влиза, прочиства малък участък. След това влиза пехотата, консолидира се, изгражда отбрана. Атакуващите войски се оттеглят, почиват и отново се заемат с работа.“

Компанията скоро влезе в тежък контакт с руските войски, заровени в гората, каза той, което забави напредъка им с една седмица. Един щурмовак, „Студент“, на 28 години, е убил девет руски войници в следващите седмици, разчиствайки три руски позиции.

През ноември компанията се сражаваше упорито, най-накрая достигайки Оскил с батальона си и след това обръщайки се към самия Купянск. Неговите мъже са били обучени за щурмуване на конкретни сгради, каза Зануда, и са били добре подкрепени от дронове и артилерия.

„Батальонът твърди, че е убил 433 души по време на операцията, въпреки че е понесъл и свои жертви”, каза Зануда. „Воювам от 2022 г. и вече съм загубил много близки хора. Преди година можех да скърбя седмица-две, но сега нямам право на това. Сега се хвърлям в работата си.“

До декември руснаците бяха останали без провизии и амуниции.

Украинците, които наблюдаваха с дронове, бяха открили и бомбардирали редица дупки в газопровода, който руснаците бяха използвали, за да проникнат в позициите им. Други подразделения се присъединиха към групата за търсене и унищожаване в клещи, контраатакувайки в югозападната част на Купянск, докато корпус „Хартия“ натискаше атаката си от север.

Отне им цяла нощ да изминат 12 километра до града, като използваха гората за прикритие от руските дронове. Групата им от осем души беше сред стотиците бойци от Латинска Америка, предимно от Колумбия, наети от бригадата „Хартия“. Афгано получаваше четири пъти по-висока заплата, за да се бие за Украйна, отколкото би получавал в Колумбия, и каза, че се нуждае от парите, за да изпрати дъщеря си в университета.

Призори те прекосиха открит участък от железопътната линия, където бяха забелязани от дрон. Руската артилерия откри огън, но те успяха да заемат позиции заедно с други украински части. Първият контакт беше с трима руснаци в двуетажна къща. Те ги унищожиха с гранати, преди да разчистят сградата, каза Афгано, след което стигнаха до девететажен жилищен блок, където шестима руснаци бяха заели позиции на горните етажи. Скоро след като влязоха, екипът се оказа в капан.

„Влязохме през фризьорски салон на партерния етаж, но нямаше къде да се скрием. Имаше дупка в тавана и руснаците бяха над нас“, спомня си Афгано. „Отвън руснаците бомбардираха района с артилерия. Отвътре хвърляха гранати върху нас.“

След четири часа, прекарани в банята на салона, друг отряд, в който имаше бразилци и колумбийци, започна да се сражава с руснаците на горните етажи. Екипът на Афгано се премести в стълбището, но един от тях, аржентинец с позывной „Фюри“, беше улучен в рамото от куршум, изстрелян отгоре.

След като прикритието им беше разкрито, те решиха да напуснат в ранните часове на четвъртата сутрин, преследвани от дронове, които „бръмчаха като пчели“ над главите им. Четирима от другарите на Афгано бяха улучени в краката от шрапнели от удари на дронове, докато се оттегляха, и в крайна сметка достигнаха позиция, от която бяха изтеглени с четириколки.

Към този момент екипът на Афгано вече не беше в състояние да води бой. Но те бяха изпълнили задачата си: да изчистят част от руската пехота и да разкрият позициите на останалите пред екипите с дронове на групата за търсене и унищожаване.

При следващата си мисия, на 15 януари, Афгано и екипът му се промъкнаха през газопровода, който руснаците бяха използвали, за да се промъкнат зад украинските позиции. Вътре откриха няколко руски трупа, замръзнали.

Бяха изненадани, че не срещнаха съпротива, когато излязоха навън, в руската окопна линия. Докато разчистваха село Московка, намериха само десетки вражески войници, убити от украински оператори на дронове, и двама уплашени цивилни.

На 29 октомври Путин с насмешка покани западни журналисти да посетят Купянск, за да видят как неговите войски са обградили украинските сили в града. До 20 ноември руското командване изглежда не осъзнаваше до каква степен линиите им са били компрометирани.

На този ден Валери Герасимов, най-висшият генерал на Русия, информира Путин, че войските му са „освободили“ Купянск и „продължават да унищожават украинските въоръжени сили, обградени на левия бряг на Оскил“. Въпреки че украинските въоръжени сили опровергаха твърденията, те все още не разкриваха истинската картина на бойното поле.

На 2 декември президентът Путин обяви, че Русия е поела пълен контрол над града, като изглежда не осъзнаваше, че войските му там вече са обречени. Десет дни по-късно се появи Зеленски и на картографите от Osint най-накрая им беше позволено да разкрият това, което вече знаеха: изведнъж големи части от възвърнатата територия бяха отбелязани в синьо на картата на украинския DeepState.