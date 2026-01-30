Ким Чен Ун показа най-дългообхватната ракетна артилерия в света

Корейската народна армия проведе бойни стрелби, използвайки подобрен вариант на най-дългообхватната ракетна артилерийска система в страната, наричана от западните източници KN-25, която беше въведена за първи път на въоръжение през 2019 г. Изстрелването на четири медальона от системата демонстрира способността ѝ да поразява цели на разстояние от 358,5 километра, като анализаторите подчертават, че тестът подчертава фокуса на КНА върху прецизни далекобойни огъни, способни да издържат на сложни заглушавания. Тестът беше наблюдаван от Генералното бюро по ракети, както и от председателя на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун. Държавните медии определиха ученията като практическа демонстрация на възможностите на КНА за „стратегическо възпиране“, като председателят Ким описа пусковата установка като пригодена за мисии за „специални атаки“ и оборудвана с „автономна система за прецизно насочване на полета“, предназначена да поддържа оръжието ефективно дори при смущения, пише MWM.

KN-25 се счита от значителен брой анализатори за най-дългообхватната ракетна артилерийска система в света

и макар китайската PCL-191 да може да поразява цели на разстояние до 500 километра, тя го прави с балистични ракети, а не с ракети, като максималният ѝ докладван обхват на поразяване е 350 километра с 370-милиметрови ракети. KN-25, за разлика от нея, има докладван обхват от 400 километра. Системата KN-25 се използва както с 6-клетъчен, така и с 4-клетъчен вариант, като вариантите, използващи верижни пускови установки, са предпочитани заради способността им да работят извън пътя в планинския и залесен терен на страната, което ги прави значително по-трудни за насочване. Северна Корея разполага с най-големите артилерийски сили в света, като ракетните ѝ сили включват широка гама от типове, способни да поразяват различни съответни райони на Корейския полуостров.

По отношение на новите възможности, въведени от KN-25 през 2019 г., доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ от следващата година отбелязва, че системата „размива границата между ракета и снаряд“ и се гордее с „усъвършенствана авионика, инерционни и сателитни системи за насочване и аеродинамични структури“. Изключителният обхват на KN-25 е по-голям от този на много балистични ракети и позволява на севернокорейските сили да атакуват цели в по-голямата част от Корейския полуостров. Системата може да се използва за стратегически бомбардировки, излагайки Сеул и други населени места на по-голям риск, но тактическата ѝ стойност вероятно е много по-голяма поради способността ѝ да бомбардира летища, командни центрове и други жизненоважни съоръжения. Неотдавнашните тестове на системата може отчасти да представляват опит за нейното предлагане на пазара на Русия, която внася севернокорейско оборудване на стойност над 10 милиарда долара годишно, включително широка гама от артилерийски средства.