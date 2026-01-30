Засякоха радиоактивност в небето над Финландия

Малки количества радиоактивни вещества са открити във въздушни проби, взети във Финландия, но няма риск за общественото здраве, съобщи в петък органът за ядрена безопасност на страната, цитиран от Ройтерс.

"Концентрациите бяха много ниски и не представляваха никакъв риск за хората или околната среда", се казва в изявление на Службата за радиационна и ядрена безопасност (STUK).

STUK заяви, че радиоактивните вещества не идват от финландски атомни електроцентрали, въпреки че не предложи обяснение за откриването им.

"В много случаи източникът на радиоактивни вещества не може да бъде идентифициран", съобщи агенцията.

Финландия, Швеция, Русия и регионът като цяло имат редица ядрени реактори, припомня Ройтерс в този контекст.