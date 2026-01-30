IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Засякоха радиоактивност в небето над Финландия

Не е имало опасност за населението

30.01.2026 | 17:30 ч. 5
Снимка: Pixabay/ chriswanders

Снимка: Pixabay/ chriswanders

Малки количества радиоактивни вещества са открити във въздушни проби, взети във Финландия, но няма риск за общественото здраве, съобщи в петък органът за ядрена безопасност на страната, цитиран от Ройтерс.

"Концентрациите бяха много ниски и не представляваха никакъв риск за хората или околната среда", се казва в изявление на Службата за радиационна и ядрена безопасност (STUK).

STUK заяви, че радиоактивните вещества не идват от финландски атомни електроцентрали, въпреки че не предложи обяснение за откриването им.

"В много случаи източникът на радиоактивни вещества не може да бъде идентифициран", съобщи агенцията.

Финландия, Швеция, Русия и регионът като цяло имат редица ядрени реактори, припомня Ройтерс в този контекст.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Финландия радиоактивност радиоактивни вещества
