За какво е полезна алкалната вода?

В свят, в който преработените храни, стресът и замърсителите са навсякъде, киселинно-алкалният баланс в организма ни е под постоянна атака. Все повече хора търсят начин да противодействат на тази тенденция и алкалната вода се очертава като едно от най-достъпните и ефективни решения. За разлика от обикновената чешмяна или бутилирана вода, алкалната има по-високо pH, което помага за неутрализиране на излишните киселини в тялото. Ето четири научнообосновани причини да я включите в ежедневието си още днес:

Мощна детоксикация и дълбока хидратация

Процесът на алкализиране, особено чрез йонизация, разбива водните молекулярни клъстери до микро-размери. Така наречената „микроклъстерна“ вода прониква в клетките много по-ефективно от конвенционалната. Представете си я като гъвкав ключ, който отключва клетъчните мембрани и изхвърля натрупаните токсини.

Сутрешната дехидратация изчезва по-бързо, кожата става видимо по-хидратирана и сияйна, а жизненият тонус се покачва. Това е хидратация на съвсем ново ниво, която усещате не просто като утолена жажда, а като прилив на чиста енергия отвътре навън.

Естествен тласък за енергия без кофеин

Чувствате се уморени и без искрица енергия? Често причината не е в липсата на сън, а в киселинното натоварване на организма. Когато pH балансът е нарушен, тялото изразходва огромно количество енергия, за да го възстанови. Редовната консумация на алкална вода поема част от тази тежка работа. Тя действа като мощен антиоксидант, неутрализирайки свободните радикали, които са основна причина за оксидативен стрес и умора. Много хора споделят, че са заменили следобедното кафе с чаша алкална вода и са получили същото ниво на будност, но без страничните ефекти на кофеина.

Източник: 4 ползи от алкалната вода (и как да си я приготвим)