Народният театър продаде близо 10 000 билета за четири дни

Близо 10 000 билета са продадени в рамките на традиционната празнична кампания на Народния театър "Иван Вазов", която се проведе от 21 до 24 май по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.

За пета поредна година първата ни сцена направи жест към публиката, като предложи билети на преференциални цени за представленията до края на театралния сезон. Инициативата отново предизвика силен интерес както към премиерните заглавия от настоящия сезон, така и към утвърдени спектакли от репертоара.

В резултат на засиленото търсене 54 представления на 32 спектакъла са напълно разпродадени до 8 юли, когато официално приключва сезон 2025/2026. Единични свободни места остават само за част от заглавията в програмата.

Най-голям е интересът към премиерните спектакли на Голяма сцена, Камерна сцена и Сцена "Апостол Карамитев". Високо търсене има и за заглавия, които от години присъстват в репертоара и продължават да привличат публиката.

Заради бързото изчерпване на билетите Народният театър обявява две извънредни представления. На 31 май, в навечерието на 100-годишнината от рождението на Мерилин Монро, ще се играе допълнително представление на "Последният час на Мерилин Монро" от 22:00 ч.

Допълнителна дата е насрочена и за спектакъла "Караконджул" - на 24 юни от 19:30 ч. Билетите за двете извънредни представления вече са в продажба на касите на театъра и онлайн.

Сред напълно разпродадените заглавия до края на сезона са "Скъперникът", "Малката Англия", "Глембаеви", "Ария на съперницата", "Есенна соната", "Жената-комбини", "Влюбените", "Различният", "Последният час на Мерилин Монро", "Театър", "Контрабасът", "Медея", "Богът на касапницата", "Духът на поета", "О, ти, която и да си...", "Елементарните частици", "Караконджул", "Боже мой", "Пътят към Афродита", "Бележките под линия" и други.