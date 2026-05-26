IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Народният театър продаде близо 10 000 билета за четири дни

Наблюдава се огромен интерес към празничната кампания

26.05.2026 | 18:24 ч. 0
Народният театър продаде близо 10 000 билета за четири дни

Близо 10 000 билета са продадени в рамките на традиционната празнична кампания на Народния театър "Иван Вазов", която се проведе от 21 до 24 май по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.

За пета поредна година първата ни сцена направи жест към публиката, като предложи билети на преференциални цени за представленията до края на театралния сезон. Инициативата отново предизвика силен интерес както към премиерните заглавия от настоящия сезон, така и към утвърдени спектакли от репертоара.

В резултат на засиленото търсене 54 представления на 32 спектакъла са напълно разпродадени до 8 юли, когато официално приключва сезон 2025/2026. Единични свободни места остават само за част от заглавията в програмата.

Най-голям е интересът към премиерните спектакли на Голяма сцена, Камерна сцена и Сцена "Апостол Карамитев". Високо търсене има и за заглавия, които от години присъстват в репертоара и продължават да привличат публиката.

Свързани статии

Заради бързото изчерпване на билетите Народният театър обявява две извънредни представления. На 31 май, в навечерието на 100-годишнината от рождението на Мерилин Монро, ще се играе допълнително представление на "Последният час на Мерилин Монро" от 22:00 ч.

Допълнителна дата е насрочена и за спектакъла "Караконджул" - на 24 юни от 19:30 ч. Билетите за двете извънредни представления вече са в продажба на касите на театъра и онлайн.

Сред напълно разпродадените заглавия до края на сезона са "Скъперникът", "Малката Англия", "Глембаеви", "Ария на съперницата", "Есенна соната", "Жената-комбини", "Влюбените", "Различният", "Последният час на Мерилин Монро", "Театър", "Контрабасът", "Медея", "Богът на касапницата", "Духът на поета", "О, ти, която и да си...", "Елементарните частици", "Караконджул", "Боже мой", "Пътят към Афродита", "Бележките под линия" и други.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

народен театър спектакъл билети театър постановка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem