Ликът на Мелони "блесна" на фреска в римска базилика ВИДЕО

След реставрационни дейности в римската базилика "Сан Лоренцо ин Лучина" бдителни журналисти забелязаха появата там на фреска на ангел с лика на италианската премиерка Джорджа Мелони. Новината беше съобщена първо от левоцентристкото издание „Република“ и препредадена от водещи италиански медии, сред които АНСА, „Ти Джи Ком 24“, „Кориере дела сера“ и др.

Базиликата се намира до централната римска улица „Корсо“, до долната парламентарна камара и до канцеларията на италианските премиери „Палацо Киджи“.

В отговор на информацията на „Република“ Даниеле Микелети, предстоятел на базиликата, заяви, че трябва да се зададе въпрос на реставратора дали е променил нарочно лика на един от ангелите на фреска в храма, така че той да прилича на Мелони. „Аз бях поискал храмът да бъде реставриран точно както е бил преди“, заяви той и подчерта, ангелът и в миналото е бил на това място и в тази поза, но допълни, че не може да прецени дали чертите му са били променени.

Ангелът в базиликата с чертите на Мелони държи документ, в който фигурира карта на Италия и се намира вдясно от бюст на Умберто Втори Савойски, последния крал на Италия, допълва Франс прес.

Реставратор е Бруно Валентинети, който днес отрече да е искал да придаде прилика между ангела и Мелони. Той каза, че е възстановил оригинална фреска, такава каквато тя е била в миналото.

Самата Мелони пък публикува в акаунта си в „Инстаграм“ снимка на ангела и заяви, че самата тя не прилича наистина на ангел.

Редица представители на опозицията обаче настояха министърът на културата Алесандро Джули да даде обяснения. Той заяви, че е пратил експерти да проверят случая.

Местни медии припомнят, че същият реставратор в миналото пак е извършвал реставрационни дейности в същата базилика и е участвал и в реставрацията на една от вилите на Силвио Берлускони, починал преди три години, пише БТА.