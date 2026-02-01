IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петима руснаци загинаха при пожар в сауна

Огнената стихия е обхванала площ от 70 квадратни метра

01.02.2026 | 00:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Петима младежи загинаха в Русия, след като пожар, разразил се в сауна, съобщи министерството на извънредните ситуации, предаде ДПА.

По информация на министерството инцидентът е станал в град Прокопиевск, в Кемеровска област в Сибир, в частна сауна. Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра.

В Русия нарушенията на основните правила за безопасност многократно водят до сериозни пожари с фатални последици, отбелязва БТА.

