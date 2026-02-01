Вебер призова Европа да изгради ядрен щит

Ръководителят на парламентарната група в Европейския парламент на десноцентристката Европейска народна партия Манфред Вебер призова в Европа да се водят разговори за създаване на европейски ядрен щит, предаде ДПА. Този призив той отправи по време на участие на форум на ЕНП в Загреб и малко след наскорошните напрежения от двете страни на Атлантика заради Гренландия.

Вебер определи предложението на френския президент Еманюел

Макрон да предостави френския ядрен арсенал на разположение на останалите съюзници

в Европа като „много великодушно“, особено като се има предвид развитието в отношенията на Европа със САЩ. Той заяви, че европейските лидери трябва сериозно да обмислят как френското ядрено оръжие може да бъде използвано за европейската сигурност.

Франция има 280 действащи ядрени бойни глави спрямо 1770, с които САЩ разполагат, според оценки на Стокхолмския институт за международни изследвания на мира. Обединеното кралство е единствената друга страна в Европа, като изключим Русия, която също притежава ядрени оръжия.

Ядреното възпиране на НАТО е базирано на американските ядрени оръжия, като се смята, че около 100 от тях са разположени в Европа, в това число в Германия, Белгия, Нидерландия и Италия.

Макрон беше предложил още през 2020 г. в Европа да се проведат разговори

относно сътрудничеството в областта на ядреното разубеждаване.

Непредвидимите действия на Тръмп, откакто той се върна на власт в САЩ, в това число и агресивният му подход относно контрола върху Гренландия, която е част от територията на страната членка на НАТО Дания, накараха ЕС да положи повече усилия за поемане на отговорност върху европейската отбрана.

Но все пак има и опасенията, че Тръмп може да разпореди изтеглянето на американското ядрени оръжие от Стария континент, ако Европа реши да създаде свой собствен ядрен чадър. В допълнение разпъването на подобен чадър крие и финансови, и организационни предизвикателства, отбелязва ДПА.