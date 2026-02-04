Защо воюващи държави продължават да търгуват дори по време на конфликти?

Политиката на администрацията на Тръмп спрямо Китай остава трудна за разбиране, но призивите за „намаляване на риска“ на американската икономика или дори за пълно отделяне от Китай все още доминират в стратегическите дебати във Вашингтон.

Застъпниците за отделяне призовават Съединените щати да съживят местните индустрии и да ги направят устойчиви на външни шокове, „приятелски“ да подпомогнат ключовите вериги за доставки към съюзници и други добре настроени страни и да осигурят надежден достъп до критични ресурси. Без такива мерки, предупреждават анализатори, Китай може да задуши американската икономика в криза. Решението на Пекин през 2025 г. да блокира износа на определени редкоземни метали за Съединените щати вече задейства тревога във Вашингтон. Анализаторите се оплакват от възможността за „оръжейна взаимозависимост“ и посочват уязвимостите, причинени от преплитането на американската и китайската икономики чрез глобализацията. Тази динамика може да има крайни последици. Ако криза между Съединените щати и Китай по някакъв начин ескалира във война, Китай би могъл да задържи важни материали и компоненти, необходими за отбранителната индустриална база, но би могъл и да задържи друг критичен износ, като например фармацевтични продукти, пише Foreign Affairs.

В основата на този страх стои едно просто, безспорно предположение: когато започне война, търговията приключва. Същото това предположение е в основата на познатата теория за търговския мир, която твърди, че колкото повече страните търгуват помежду си, толкова по-малка е вероятността да водят война една срещу друга. Но точно както е ясно, че дори високите нива на икономическа взаимозависимост не изключват възможността за враждебност между държавите, така е и така, че страните, които воюват, все още могат да поддържат търговски връзки. Държавите често продължават да търгуват помежду си, дори когато са във война.

След Кримската война през 1854 г., воюващите страни в повечето войни между велики сили избират да поддържат търговските си връзки. Русия в Кримската война, например, продължава да продава на Обединеното кралство много от суровините, от които британците се нуждаят за промишлено производство. В началото на Първата световна война, един от най-смъртоносните конфликти в съвременната история, Обединеното кралство разрешава износа на картечници за враговете си. По време на индо-пакистанската война от 1965 г. Индия изнася стомана, желязо и въглища за Пакистан.

Моделът се запазва и до днес. Търговията между Индия и Китай всъщност се увеличи в началото на 2020-те години, въпреки сблъсъците, при които загинаха десетки войници през 2020 г., и осеммесечния граничен конфликт между двете държави. В продължение на близо три години, от февруари 2022 г. до януари 2025 г., руският газ продължи да тече през украинските тръбопроводи, въпреки че жертвите на бойното поле нарастваха; руският петрол все още тече през Украйна.

Търговията може да не предотврати войната, но войната не е задължително да я спре

Държавите калибрират търговията си по време на война, за да увеличат максимално икономическите ползи за вътрешните си икономики, като същевременно минимизират военното предимство, което политиката предоставя на техните противници.

Държавите могат да продължат да търгуват с противник при определени обстоятелства: когато търговията не помага на врага да спечели войната и когато прекъсването на тази търговия би било вредно за дългосрочната сигурност на държавата. Държавите трябва да преценяват компромисите между военните и икономическите ефекти от търговията. Всички продукти в крайна сметка могат да помогнат на военните усилия на врага, но се различават по времето, необходимо им, за да постигнат промяна. Оръжията, храните и медицинските консумативи могат да повлияят на войната веднага щом противникът ги доведе до бойното поле. Луксозните предмети, като полускъпоценните бижута, за разлика от тях, се нуждаят от много повече време, преди разпространението им в икономиката на противника да може да повлияе на бойните възможности.

По този начин една държава би могла да определи, че е безопасно да търгува с определени продукти с враг по време на война – търговията е разрешена, ако на този враг ще му отнеме повече време да превърне печалбите от търговията във военни способности, отколкото се очаква да продължи войната. Например, очаквайки Първата световна война да бъде бърза, Обединеното кралство започна конфликта, позволявайки на своите фирми да изнасят суровини като памук, юта и стомана за Германия, тъй като на Германия щеше да ѝ отнеме известно време, за да използва тези суровини, за да издържа армията си.

Залозите във войната влияят върху степента, до която държавата ще защити вътрешната си индустрия чрез търговия по време на война. Във войни, които са екзистенциални, в които дадена държава се бори за самото си оцеляване, тя вероятно ще спре да търгува с противника си дори с продукти, които са от съществено значение за ключови индустрии. Но във войни с по-ниски залози държавите могат да дадат приоритет на дългосрочната си сигурност и да поддържат такава търговия. Едва когато войната стане по-опасна и заплашителна, държавите обмислят прекъсване на търговията.

В началото на руската инвазия през февруари 2022 г. западното разузнаване широко очакваше бърза руска победа, като се очакваше Киев да падне до няколко дни. Решителната съпротива на Украйна, подпомогната от западни оръжия и разузнаване, спря руското настъпление към столицата. До май 2022 г., два месеца след началото на войната, очакванията се изместиха към по-дълъг конфликт. Украинската контраофанзива, която си върна Харковската област през септември 2022 г., не успя да набере скорост и войната изпадна в патова ситуация. От края на 2022 г. и двете страни се окопаха за дългосрочен план.

За Украйна войната е екзистенциална: тя се бори на собствената си територия в защита на суверенитета и териториалната си цялост.

За Русия залозите са далеч по-ниски. Въпреки че Русия има значителни външнополитически интереси, свързани с изхода на войната, оцеляването на руската държава не е пряко застрашено. За западните страни конфликтът може в най-добрия случай да бъде описан като посредническа война; те имат най-малкия залог от участващите участници.

В хаоса в началото на войната – и с очакването, че пълното поражение е близо – Украйна не ограничи официално търговските си отношения с Русия. Тя забрани директния внос от Русия едва на 9 април 2022 г. Директният износ за Русия беше забранен на 27 септември 2022 г., седем месеца след началото на конфликта. (От страна на Русия изглежда няма закони, забраняващи директната търговия с Украйна.)

Косвената търговия между Украйна и Русия продължава. Украинските продукти достигат до руските пазари чрез трети държави. Например, през първата година на войната украинските маслодайни семена и плодове достигат до Русия през Армения; захарен сироп през Чехия; пластмасови тапи, като например капачки на радиатори, през Казахстан; и каучук, използван в медицински и фармацевтични цели, през Естония.

Икономическият отговор на САЩ на инвазията до голяма степен съответстваше на очакваните модели на търговия по време на война. Първоначалните санкции срещу Русия бяха наказателни, целящи да накажат Москва за това, което се очакваше да бъде свършен факт от страна на Русия; нямаше да има време икономическите мерки да повлияят на резултата на бойното поле. До май 2022 г., когато политиците осъзнаха, че войната ще се проточи, Съединените щати започнаха да санкционират продукти, свързани с руското производство в областта на отбраната, като двигатели, лопати, булдозери, радиопредаватели и медицинско и хирургическо оборудване. Тъй като войната затъна в патова ситуация, санкциите се разшириха, за да обхванат междинни стоки - продукти, като части за машини за пречистване на вода или части за парни турбини, използвани като входящи ресурси в производството на други стоки и услуги. След около 15 месеца война Вашингтон започна да се насочва към суровини, като пластмаси, каучук и камък, които отнемат много време, за да се превърнат в бойни възможности.

Западните страни не се чувстваха силно застрашени от конфликта и това възприятие повлия на режима на многостранни санкции, наложен на Русия. Всяка страна, участваща в режима на санкции, се стреми да намали икономическата цена на политиката за себе си, защитавайки ключови местни индустрии от търговски смущения, въпреки че тази продължаваща търговия допринася за военните усилия на Русия. Белгия отложи забраните за внос на руски диаманти с две години. Чехия, Финландия, Унгария и Словакия продължават да внасят руско ядрено гориво. Унгария и Словакия все още внасят руски петрол по тръбопроводи. По подобен начин Съединените щати все още внасят паладий, рядък метал, от Русия. Тези примери показват, че държавите ще дадат приоритет на защитата на местните индустрии и по този начин ще укрепят противниците си - стига да вярват, че залозите на война са сравнително ниски.

Подобна динамика би се развила, ако криза между Китай и Съединените щати ескалира във война

Война между Съединените щати и Китай е малко вероятно да унищожи напълно огромния обем на търговията между двете страни. И двете държави вероятно биха позволили търговия с продукти с дълго време за преобразуване, като например китайски износ на алуминиеви плочи за Съединените щати или американски износ на дървесна маса за Китай, и биха защитили търговията, необходима за ключови местни индустрии - евентуално китайски графит за батерии, необходим за американската автомобилна индустрия, или американски висококачествени химически катализатори, които са от решаващо значение за китайското производство на промишлени химикали. Това се дължи до голяма степен на факта, че войната между двете страни най-вероятно ще бъде кратка и периферна. Конфликт с висок залог - такъв, който би застрашил оцеляването на която и да е от двете държави - е много малко вероятен, тъй като и двете държави разполагат с осигурени ядрени възможности за втори удар. За да се избегне взаимно гарантирано унищожение, всяка война между държави, въоръжени с ядрено оръжие, трябва да остане едновременно ограничен по обхват и кратка: продължителният конфликт увеличава рисковете от ескалация до ядрена война. Дори в сценарий, при който и двете страни успяват да ескалират до степен, че войната е продължителна, но не заплашва критичните интереси на нито една от държавите, търговията по време на война вероятно ще процъфтява.

Характерът на търговията между Китай и Съединените щати подкрепя това заключение. Голяма част от търговията им се състои от междинни продукти – т.е. продукти от едната страна, които са необходими за веригите за доставки на другата. В сравнение с готовите стоки от същата верига за доставки, междинните стоки имат по-дълго време за преобразуване. Ще е необходима по-дълга война между двете държави, преди те да решат да прекъснат търговията с междинни продукти. Междинните стоки са склонни да бъдат по-специализирани за своите вериги за доставки, което предполага, че преминаването към алтернативни търговски партньори би било трудно. Предвид вероятните ниски залози в един конфликт, и двете воюващи страни биха били стимулирани да поддържат търговията, за да предотвратят щети за ключови индустрии и по този начин да запазят дългосрочната си икономическа и военна сигурност.

В краткосрочен конфликт прекъсването на търговията с повечето продукти е малко вероятно да бъде ефективно. Съединените щати биха спечелили малко икономически предимства в краткосрочен план от това. Ако войната се проточи, но не достигне нивото, при което двете страни представляват екзистенциална заплаха за другата, те все пак ще продължат да търгуват, за да защитят ключови индустрии от икономически вреди.