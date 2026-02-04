Дори малките държави са превърнали Украйна в полигон за тестване на оръжие

Украйна се е превърнала в тестов полигон за европейски дронове, съобщава ABC News, отбелязвайки, че войната е подтикнала дори по-малките страни от ЕС да развият свои собствени високотехнологични отбранителни сектори.

Според източник, кипърската компания Swarmly е доставила на Украйна над 200 разузнавателни дрона H-10 Poseidon. Според представители на компанията, дроновете вече са регистрирали над 100 000 летателни часа, поддържайки артилерията.

Има вероятност ужасното бръмчене на витлата, което се чува по украинските бойни полета, да идва от дронове, построени в страна с население от малко над милион души в югоизточната част на Европа: Кипър.

Производителят Swarmly твърди, че има повече от 200 от неговите дрона H-10 Poseidon, които помагат на украинските артилерийски батареи да определят вражески цели на земята при всякакви метеорологични условия, натрупвайки повече от 100 000 часа във въздуха през последните три години.

Нейната фабрика с площ от 5000 квадратни метра (54 000 квадратни фута), където бръмченето на мелници, оформящи композитни пластмаси, отеква от стените, се е превърнала в основен източник на безпилотни превозни средства, доставяни до страни като Индонезия, Бенин, Нигерия, Индия и Саудитска Арабия, според служители на компанията. По-голямата част от фабричната площ е запазена за производство на безпилотни летателни апарати.

Руската инвазия в Украйна накара дори най-малките страни членки на Европейския съюз да развият свои собствени, високотехнологични отбранителни индустрии, точно както необходимостта направи Киев световен лидер в авангардни технологии за безпилотни летателни апарати. Много страни от ЕС си партнират с Киев за разработването на тази технология, а фронтовите линии на Украйна обикновено са техните тестови полигони.

Подобно на Кипър, балтийските страни и Дания ускориха развитието на местните си технологии за дронове и борба с тях. В Гърция дроновете са част от 25 милиарда евро (29 милиарда долара) реформа на въоръжените ѝ сили.

"Безпилотните летателни апарати (БПЛА) променят войната, като предлагат на по-слабо военно способните страни известно предимство пред превъзхождащите ги противници. Дроновете няма да заменят напълно скъпите оръжия като танкове, артилерия и бойни самолети", каза Борсари. "Но те предлагат гъвкавост и добра цена, което ги прави страхотен мултипликатор на силата."

Вземете например морския дрон Hydra на Swarmly, пълен с експлозиви и насочван от сателит.

Всеки един струва 80 000 евро (94 500 долара), което означава, че разполагането на група от тях за неутрализиране на военен кораб за милиард евро може да бъде изгодна сделка, каза директорът на компанията Гари Рафаловски.

Този вид военноморско оръжие, унищожаващо много по-голям военен кораб, вече е доказано от атаките на хусите от Йемен, според Фабиан Хинц, научен сътрудник по ракетни технологии и БПЛА в Международния институт за стратегически изследвания, Европа.

Бариерите за навлизане на компании с недостатъчни капитали са ниски, добави той, защото БПЛА често се проектират и сглобяват от компоненти, евтини и лесно достъпни на световния пазар.

„И това, разбира се, означава, че по принцип не е нужно да имате голяма индустриална инвестиция в началото, която ви е необходима с други военни способности. Не са ви необходими десетилетия опит в определени материалознание или подобни неща“, каза Хинц.

В Дания две компании, фокусирани върху устройства против дронове, съобщиха за скок в нови клиенти, а някои от устройствата е трябвало да бъдат изпратени в Украйна, за да помогнат за заглушаване на руски технологии на бойното поле. През септември Украйна заяви, че си партнира с датски компании за изграждане на компоненти за ракети и дронове във фабрика в Дания.

В балтийската страна Литва учени и бизнес партньори обединиха сили под името VILNIUS TECH, за да разработват безпилотни летателни апарати, автоматизирано откриване на мини и други военни технологии. Държавната фабрика за боеприпаси Giraite твърди, че е увеличила производствения си капацитет с 50% от 2022 г. насам.

Гърция за първи път демонстрира своите домашно изработени дронове и технология за борба с дронове по време на пълно тактическо учение през ноември, докато НАТО призова европейския отбранителен сектор да ускори темпото.

„Нуждаем се от възможности, оборудване, истинска огнева мощ и най-модерните технологии“, предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на посещение в Румъния по-рано същия месец. „Донесете идеите си, изпробвайте изобретателността си и използвайте НАТО като тестова площадка.“

Въпреки че развитието на дроновете се ускорява, Борсари предупреди, че предимствата на безпилотните летателни апарати често са смекчени от множество променливи, като суровите условия, в които понякога летят, нивата на обучение и умения на операторите, както и дълбочината на логистичната подкрепа, за да се поддържат функционални.

Войната на Русия в Украйна и противоречивите послания на администрацията на Тръмп,

които обтегнаха отношенията със съюзниците от НАТО, принудиха европейските лидери да се съобразят с необходимостта да станат по-самостоятелни в отбраната. Затова ЕС предостави милиарди евро, за да насърчи инвестициите и да укрепи колективния си капацитет за възпиране.

Това беше тласък за държави като Кипър, който пое шестмесечното председателство на ЕС на 1 януари.

Кипър ще получи окончателно одобрение от лидерите на ЕС за около 1,2 милиарда евро (1,4 милиарда долара) нискобюджетни, дългосрочни заеми по съвместната програма на ЕС за обществени поръчки на стойност 150 милиарда евро (177 милиарда долара), наречена „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE).

Зараждащата се отбранителна индустрия на страната вече се състои от около 30 компании и изследователски центрове, които произвеждат технологии както за гражданския, така и за военния сектор, включително роботика, комуникационни мрежи, системи против дронове и дори сателитни комуникации и наблюдение, каза Панайотис Хаджипавлис, началник на дирекция „Развитие на въоръженията и отбранителните способности“ в Министерството на отбраната на Кипър.

„Имаме нишови възможности за много високотехнологични продукти и това трябва да се вземе сериозно предвид“, каза Хаджипавлис пред Асошиейтед прес в кабинета си, където каската от дните му на пилот на изтребител висеше на близка закачалка за дрехи.

Големите играчи в отбранителната индустрия, добави той, са сред тези, които трябва да обърнат внимание.