Най-младите войници остават на фронта: Новата реалност за Украйна

Кирило Горбенко представляваше бъдещето на украинската армия. Веднага след като навърши 18 години, той се присъедини към програма, която ускорява военните кариери за най-младите новобранци в Украйна, надявайки се, че опитът на фронтовата линия ще му помогне да си осигури място във военна академия, за която не е имал пари.

По-малко от шест месеца по-късно Горбенко беше мъртъв. Хвърлен в бой в най-опасната част на фронтовата линия, той беше покосен от руска артилерия, докато пътуваше към подсилване на украинска позиция в Покровск през октомври.

В ранните години на руската инвазия Украйна до голяма степен се опитваше да държи най-младите си мъже далеч от фронтовите линии. Те щяха да бъдат необходими за възстановяването на страната, след като войната приключи.

Съдбата на Горбенко, когото другарите му описват като отдаден патриот и идеален бъдещ командир, подчертава сериозността на дефицита на човешки ресурси в Украйна пред лицето на безмилостната атака на руски части, които често превъзхождат числено собствените ѝ части 10 към едно, пише WSJ.

Това също така илюстрира невъзможния избор на Украйна четири години след началото на война, която е унищожила професионалната ѝ армия: как да се защити и отгледа подрастващото поколение, като същевременно се осигури постоянен поток от хора към фронтовата линия?

Повечето мъже, желаещи да се бият, са се записали отдавна.

Пехотните части са пълни с по-възрастни мъже, негодни за тежки бойни мисии. Службите на фронтовата линия са много по-дълги, отколкото преди, което влошава изтощението. Много други мъже или се укриват, или са платили подкупи, за да избягат незаконно от страната.

Встъпващият в длъжност министър на отбраната Михайло Федоров заяви на 14 януари, че два милиона украинци избягват военната служба и над 200 000 войници са дезертирали, което се равнява на около една пета от всички въоръжени сили. Той не уточни в какъв период от време.

„Човешката сила вероятно е най-важният фактор, който ще определи как ще протече 2026 г. за Украйна на бойното поле“, каза Роб Лий, старши сътрудник в мозъчния тръст „Институт за изследвания на външната политика“, който редовно посещава фронтовите линии на Украйна. „Както и докъде ще стигне Русия.“

През лятото на 2023 г., с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в разгара си, Хорбенко прочита подвеждащ онлайн доклад, в който се казва, че възрастта за набор е намалена. Той завежда двайсетина приятели в местен наборен център и обявява желанието си да се бият. Дежурните служители им се смеят, казвайки им да се върнат, когато станат пълнолетни.

Хорбенко е единственият член на групата, който го прави. По времето, когато става годен за служба на следващата година, Украйна е била във война с Русия повече от десетилетие. Той се присъединява към 25-та въздушно-десантна бригада на Украйна чрез нова програма, наречена „Договор 18-24“, която предлага на младите новобранци висока заплата и различни привилегии, включително места в университети, в замяна на шест месеца обучение, последвани от шест месеца бойни действия като пехотинци. Създаването на програмата е мълчаливо признание за това колко изчерпана е била бойната сила на Украйна.

Преди да замине за обучение, Горбенко има една нерешена задача: Той предлага брак на Лера, приятелката си от четири години, и заедно избират място и костюми за сватба, която да се състои след края на 12-месечния му договор. След това ще се запише във военна академия, за да стане офицер, и ще създадат семейство.

„Нашето поколение е отгледано да защитава страната си“, казва Горбенко пред Journal миналата година, след като пристига в базата на 25-та бригада, където прекарва вечери в гледане на видеоклипове на украински военни операции и вдигане на тежести. „Това е наш дълг пред държавата и нашия народ.“

Стотици млади украинци са се записали в програмата 18-24 от миналата година, присъединявайки се към различни бригади.