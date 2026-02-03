Какво разкриват „листчетата чай“ за чистката във военното ръководство на Китай

Когато кратко изявление от официалната информационна агенция Синхуа обяви преди малко повече от седмица падането на Джан Юся, най-високопоставения генерал на Китай, едно нещо беше ясно: никой, освен вътрешния кръг на президента Си Дзинпин (или може би дори те), не знаеше защо. Джан беше разследван, заедно с Лиу Женли, друг висш военен командир, за предполагаеми „сериозни нарушения на дисциплината и закона“, се казва в изявлението, без да се предлагат допълнителни улики.

Фактите, които са обект на разследването, не са оповестени публично; в Китай въпросът не се обсъжда в телевизионни токшоута, а социалните медии, откъснати от останалия свят от Голямата защитна стена, са замлъкнали: обичайната история.

Навън обаче веднага беше задействана паралелна машина, за да дешифрира, с малкото съществуващи улики, какво се е случило. Някои шеговито наричат ​​това упражнение, често срещано сред тези, които следят непрозрачната политика на Китай, „четене на чаени листа“: вид гадаене, практикувано от армия от синолози, академици и разузнавателни анализатори, подобни на кремълнолозите, които някога са изследвали Съветския съюз, но в този случай са посветени на декодирането на движенията на Китайската комунистическа партия и нейното въоръжено крило, Народноосвободителната армия (НОАК, китайската армия). Това е малко като да гледаш земята на дъното на чаша и да се опитваш да видиш бъдещето, пише испанският El Pais.

Ударът по върха на военния елит, обявен като ново „антикорупционно“ дело, засили чувството на недоумение от това,

което многобройни анализатори интерпретират като безпрецедентна чистка след репресиите на Мао Дзедун срещу военното му ръководство през 70-те години на миналия век.

Джан е първият заместник-председател на влиятелната Централна военна комисия (ЦВК, най-висшият военен орган на Китай), което го прави вторият най-висок военен офицер в страната, втори след Си Дзинпин, докато Лиу е ръководител на Обединения комитет на началник-щабовете. Неговото напускане, съчетано с предишни чистки през последните месеци, оставя ЦВК само с двама от седемте си членове: председателят Си Дзинпин и генерал Джан Шенмин, именно този, който отговаря за надзора на дисциплинарните инспекции - „разкриващ“ факт, отбеляза Джон Цзин, бивш съветник на ЦРУ и виден член на тази общност от читатели, изучаващи чай, в подкаста China Talk.

„Това е един вид шекспировски момент за китайската партия и политика“, описа Цзин, анализатор в Brookings, вашингтонски мозъчен тръст. Според него е започнала нова фаза в чистките, които Си Дзинпин инициира след идването си на власт през 2012 г.: първо той се нахвърли върху „враговете“ си; след това върху „партньорите“ си. „Сега, според мен, той наистина се нахвърли върху приятелите си.“

Към днешна дата всички, с изключение на един, от шестимата генерали, назначени от Си в CMC през 2022 г., са уволнени или са разследвани. Каскадата от случаи се засили от 2023 г. насам, отнемайки живота на двама министри на отбраната.

От всички тях Джан често е описван като най-близкия съюзник на Си. Бащите им са от един и същи град и са били бойни другари по време на революционната война на Мао. Синовете са израснали като „червени принцове“ в елитни комунистически кръгове в Пекин. Разликата им във възрастта е само три години: Си е на 72; Джан е на 75.

„Изглежда ясно, че Си го е смятал за доверен колега“, тълкува Нийл Томас от Института за политика на обществото в Азия в статия за Substack. Няма данни те да са работили заедно в началото на кариерата си, добавя той, но Си е ръководил възхода на Джан: назначаването му в CMC през 2012 г., повишението му в заместник-председател на CMC и член на Политбюро през 2017 г. и повишението му в първи заместник-председател на CMC през 2022 г., заобикаляйки правилата за възрастта за пенсиониране.

Джан и Лиу, другото разследвано лице, също са били награждавани с военни герои и единствените членове на CMC с боен опит: и двамата са участвали в кампаниите на НОАК срещу Виетнам в края на 70-те години на миналия век.

Джан е играл ключова роля в планирането и изпълнението на военната модернизация на Китай на Си Дзинпин, която е имала за цел да отдалечи НОАК от съветския, армейски ориентиран модел и да го насочи към вдъхновена от САЩ структура, оптимизирана за съвместни операции чрез реорганизация на командната структура.

Според К. Тристан Танг от Националния университет на Тайван, същината на въпроса се крие в разногласията между двамата мъже относно оперативните възможности на армията и пътната карта за Тайван, както той пише в статия за фондация „Джеймстаун“.

Тан подкрепя аргумента си с подробен сравнителен анализ на редакционни статии в „PLA Daily“, официалният пропаганден орган, публикувани в деня след обявяването на тази последна чистка, и тези на третия човек във военното ръководство, Хе Уейдун, миналата година. Той твърди, че сблъсъкът е назрявал от известно време, започвайки с видео: когато Си напусна заключителната сесия на Двете сесии през март 2025 г., най-важното политическо събиране за годината, Джан Юся стоеше с гръб, „изключително необичаен и политически рискован“ акт.

„Ще отложи ли това някакви планирани преки действия срещу Тайван?“, пита известният френски синолог Франсоа Годеман в анализ за Института Монтен от Париж. „В краткосрочен план, със сигурност. Обвиненията на ККП показват, че все още има много корупция и идеологически дисонанс за премахване в НОАК; Нито това, нито произтичащият от това климат на терор сред офицерския корпус изглеждат благоприятни за голяма офанзива.“

Въз основа на редакционната статия в PLA Daily, той интерпретира преврата като „излизане отвъд“ корупцията, преминавайки в политическата арена. Той подчертава фраза от текста за прочистените:

„Те потъпкаха и сериозно подкопаха системата за отчетност на председателя на Централната военна комисия Си Дзинпин, насърчиха и сериозно изостриха политическите проблеми инакцентът на Годеман върху корупцията, които отслабват абсолютното ръководство на партията над армията.“

Той не отдава голямо значение на най-голямата журналистическа бомба за чистката: „Уолстрийт Джърнъл“ публикува миналата седмица, че Джан е обвинен в изтичане на тайни за китайската ядрена програма на Съединените щати, информация, подкрепена от анонимни източници, „запознати“ с въпроса. За няколко анализатори това предполагаемо изтичане на информация обяснява главно какво Пекин иска светът да знае.

На фона на спекулативния шум, един от най-разкриващите анализи идва от Дрю Томпсън, бивш съветник на Министерството на отбраната на САЩ, специализиран в Китай, Тайван и Монголия, и понастоящем старши сътрудник в Училището по международни отношения „С. Раджаратнам“ в Сингапур. В статия, публикувана в неговия дигитален бюлетин, ChinaDrew, той твърди, че падането на генерала „е било различен вид удар“. Не защото нарушава логиката на чистките на Си, а защото засяга фигура, която според него не се вписва в обичайния калъп на китайската военна машина.

Джан, пише Томпсън, е бил „аномалия“: войник с реален боен опит и интелектуално любопитство, необичайно за все по-хомогенно ръководство. Авторът си спомня срещата си с него по време на официално посещение на китайска делегация в Съединените щати през 2012 г. и подчертава неговия истински интерес и способността му да слуша, да задава неудобни въпроси и да дискутира с чуждестранни събеседници.

Тази особеност е ключова за политическия анализ на Томпсън. Анализаторът признава, че е бил. През 2023 г. той е чул слухове, че Джан може да е в беда, но признава, че е предположил (или се е надявал), че кариерата и личните му отношения със Си ще го защитят. Фактът, че това не е така, според него подсилва заключението, че нито близостта с лидера, нито военният опит са достатъчни пред лицето на логиката на абсолютния политически контрол.

Резултатът, предупреждава той, е обедняла екосистема за вземане на решения в рамките на НОАК, водеща до военна структура, която е все по-дисциплинирана политически, но потенциално по-крехка стратегически. „Мисля, че [Джан] беше единственият действащ офицер от НОАК, който можеше да предложи на Си най-добрите и най-обективни съвети относно военните способности на НОАК, включително техните ограничения“, разсъждава той. „Той би могъл да обясни на Си какви биха били военните рискове и разходи за операция за превземане на Тайван“ с „честност и обективност“, за разлика от „подмазвач без боен опит“, който казва само „това, което Си иска да чуе“.