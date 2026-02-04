13-годишно момче плува с часове, за да спаси майка си, брат си и сестра си

13-годишно момче плува четири часа в студените и бурни води, за да спаси майка си и по-малките си брат и сестра, които са били отнесени в морето край бреговете на Западна Австралия, съобщи Асошиейтед прес.

Семейството, от столицата на щата Пърт, използвало каяци и сърфове в петък сутринта, когато бурното море и вятърът започнали да ги отнасят. Тийнейджърът Остин Апълби плувал около 4 километра до брега, за да подаде сигнал за тревога, съобщи полицията.

"Вълните са огромни и аз нямам спасителна жилетка. ... Просто продължавах да си повтарям "просто продължавай да плуваш, просто продължавай да плуваш"", каза Остин. "И най-накрая стигнах до брега и просто се свлякох."

Остин каза, че първоначално е тръгнал с надуваем каяк и носел спасителна жилетка, но океанът бил бурен и плавателният съд поемал прекалено много вода, затова го изоставил. След това изхвърлил спасителната жилетка, защото му пречела да плува.

Семейството тръгнало на своето приключение в морето преди обяд, Остин подал сигнал за тревога в 18:00 ч., а хеликоптер забелязал майка му Джоан Апълби, на 47 години, 12-годишния му брат Бо и 8-годишната му сестра Грейс около 20:30 ч.

Семейството прекарало около 10 часа във водата.

Джоан Апълби разказа пред репортери, че е изпратила най-големия си син да потърси помощ, защото не можела да остави всичките си деца в океана. Тя каза, че в началото е била уверена, че той ще стигне до брега, но е била обзета от съмнения, когато слънцето е започнало да залязва, а помощта все още не е пристигнала.

Когато бяха спасени, и тримата треперели, а Бо бил загубил чувствителност в краката си от студа, разказа майката.

"Имам три деца. И тримата се спасиха. Това беше най-важното", каза тя.

(БТА)