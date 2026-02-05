IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Щетите от корупционни престъпления в Русия през 2025 г. са за 16 млрд. рубли

Наложен е запор върху имущество, доброволно погасено, иззето имущество, пари, ценности за над 45 млрд. рубли

05.02.2026 | 00:25 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Материалните щети по приключени и прекратени наказателни дела за корупция в Русия през миналата година възлизат на 16 млрд. рубли ( 175 765 920 евро), съобщи в интервю за руски медии началникът на Главната дирекция за икономическа сигурност и борба с корупцията (ГДИСБК) на МВР генерал-лейтенант Андрей Курносенко.

"Размерът на материалните щети по приключени и прекратени наказателни дела е нараснал до 16 млрд. рубли, наложен е запор върху имущество, доброволно погасено, иззето имущество, пари, ценности на стойност над 45 млрд. рубли", каза той.

По думите на Курносенко статистическите данни посочват ръст на броя на разкритите престъпления с корупционен характер. "Подразделенията за икономическа сигурност са разкрили над 20 хиляди наказателни деяния в тази сфера, а ръстът им в сравнение с предходната година е 10%", добави началникът на ГДИСБК.
(БТА)

