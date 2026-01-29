Страх в Европа: Може ли САЩ да прекъсне аварийно F-35?

В Европа, особено в Германия, има опасения, че произведени в САЩ системи, като например многоцелевият стелт самолет от пето поколение F-35 Lightning II, може да бъдат обект на „аварийно прекъсване“ – електронна задна врата, чрез която Съединените щати биха могли дистанционно да деактивират самолета, ако бившите им съюзници в НАТО ги използват по начини, които не харесват Вашингтон.

Въпреки че има малко доказателства, които да предполагат, че съществува буквално аварийно прекъсване за F-35, продадени на американски съюзници, американците все още могат да направят много, за да отслабят – или да спрат – програмата F-35 на друга държава по други начини.

Всичко това излиза наяве поради скорошните фундаментални промени във външната политика на САЩ спрямо Европа, особено по отношение на Гренландия и войната в Украйна. Euronews съобщи наскоро, че германски власти публично са алармирали за слухове за контрол на „авариен прекъсвач“ върху изтребители F-35, продавани на Европа.

Това вероятно са глупости. Вместо това, истинският прекъсвач е в абсолютната зависимост от американските отбранителни фирми за софтуер, поддръжка и връзки за данни за ефективната експлоатация на тези бойни самолети от пето поколение.

Тези връзки за данни са особено важни за полезната експлоатация на F-35, който често е описван като малко повече от летящ компютърен чип. Всъщност, един човек, с когото разговарях, който е обучен пилот на F-35, ми обясни, че без ефективна връзка за данни, F-35 губи голяма част от предимствата си.

В случая с европейските F-35, тези системи са апотеоз на оперативната съвместимост между европейските военни и Съединените щати, която първоначалните основатели на НАТО са си представяли, пише Брандън Вайхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

По-конкретно, Link-16 и достъпът до GPS са ключови за правилното функциониране на европейските F-35, тъй като те свързват тези птици с по-големите, оперативно съвместими отбранителни мрежи на НАТО и позволяват прецизно насочване и удари по време на бой.

Според The ​​Aviationist, популярно онлайн индустриално издание, системи като ALIS и ODIN, които са част от всеобхватните логистични, поддържащи и поддържащи данни за мисията функции за гарантиране на ефективната работа на F-35, са доставени от Съединените щати. Няма да е нужно много на Вашингтон да прекъсне поддръжката на тези основни услуги, които поддържат бойните способности на F-35.

ALIS, което е съкращение от „Автономна логистична информационна система“, е планирана като основна логистична инфраструктура за глобалния флот от F-35, според официалния уебсайт на Lockheed Martin.

Концептуално ALIS интегрира прогнози за поддръжка и дати, проследяване на веригата за доставки и частите, данни за планиране и разбор на мисии, както и отчети за състоянието на самолета и техническа информация. ALIS е проектирана да работи на локални сървъри и клиентски хардуер, които взаимодействат със самолета и наземния персонал, според списание National Defense.

След това е Интегрираната мрежа за оперативни данни (ODIN). Официалната военна уеб страница на Joint Strike Fighter (JSF) уточнява, че ODIN е заместител на ALIS от следващо поколение, проектиран да преодолее установените недостатъци на ALIS. JSF заявява, че ODIN е „облачно ориентирана“, което означава, че голяма част от софтуера и средата за данни съществуват в съвременни облачни сървъри, а не в изолирани, локални сървъри.

Въпреки че и двете системи имат сходни набори от задачи, двете платформи са структурно различни. Службата за отчетност на правителството обяснява, че ALIS е изградена около локални сървъри за данни, клиентски работни станции, интерфейси на самолета (F-35 може да изтегля своите данни за състоянието и сензорите и да качва същата информация чрез връзки за данни, когато е на земята), прогностични двигатели и управление на веригата за доставки плюс части.

ALIS е критикувана за това, че е тежка, с бавен хардуер и остарели софтуерни пакети. Има и неточности в данните, липсващи записи и чести ръчни решения, които трябва да се използват.

Нещо повече, системата ODIN позволява безпроблемни актуализации на софтуера. Тя работи в интегрирана среда от данни.

Както всеки, който някога е използвал компютър, разбира, софтуерът – особено за сложни системи, като F-35 – трябва постоянно да се актуализира. Изходният код и актуализациите се контролират от Вашингтон, а на Европа е забранено да актуализира или променя софтуера на своите F-35 без изрично одобрение от Съединените щати. Само това е удивителна експлоатируема уязвимост в сигурността.

Наскоро Дания очерта план за ротация на около 1000 свои войници през Гренландия през следващите месеци след неотдавнашното изригване на Тръмп относно статута на Гренландия като територия на Дания. Тази сила не е само датски елемент. Тя включва и други членове на НАТО, по-специално Франция. Датският кралски флот е разположил военен кораб в Гренландия, докато френският флот уж е разположил подводници край брега, като целта е да възпре американците от военното поглъщане на острова в тяхната страна.

Въздушните сили, разбира се, са съществен компонент на съвременната война. Копенхаген знае това. Нещо повече, те са наясно с факта, че техният флот от F-35 (и останалата част от Европа) е напълно уязвим от смущения, наложени от Съединените щати, ако военните действия срещу Дания се превърнат в нещо повече от просто дипломатическо позиране.

Интересно е също, че Германия е нацията, която осъжда тези създадени от Америка уязвимости във въздушната мощ на Европа. В края на краищата, Германия отдавна е биещото икономическо сърце на европейската икономика.

Дори днес, когато това икономическо чудо избледня след разрушаването на газопровода „Северен поток II“, свързващ руския природен газ с жадните европейски потребители през Германия и Балтийско море, Германия сега води превъоръжаването в Европа (иронично, НАТО е създаден, за да „държи американците вътре, руснаците навън, а германците долу“).

Берлин очевидно е загрижен за огромното влияние, което американските отбранителни контрактори имат върху европейските пазари.

Всъщност, с икономиката на Германия в застой, откакто загуби достъп до евтини руски енергийни източници – и с превъоръжаването като новата модна дума в Европа днес – Германия изглежда разчита да се превърне в мощен играч на европейския пазар на оръжия. Като акцентира както върху руската заплаха на Изток, така и сега върху заплахата от американско двуличие, Берлин би могъл да се опита да си изгради конкурентно място срещу американците за европейските пазари на оръжия.

Истинската цена на закупуването на американско оръжие

Няма (потвърден) скрит прекъсвач, вграден в произведените в САЩ военни платформи, като например F-35, който позволява на Пентагона незабавно да изключва съюзническите оръжия. Това, което съществува, е изключителна зависимост в Европа от контролирана от САЩ софтуерна инфраструктура, вериги за доставки и политически предпочитания, които са в полза на Съединените щати и техните интереси за сигурност.

Това обяснява защо някои коментатори, като например противоречивия Стив Банън, често описват Европа като „васали“ на Съединените щати. Колкото и подигравателно да звучи това за европейските уши, съдейки по германските опасения, изразени в тази статия, звучи ужасно сякаш европейците осъзнават колко уязвими са всъщност.

Дали европейците могат фундаментално да променят този дисбаланс в близко бъдеще е неизвестно. Докато този дисбаланс не бъде отстранен обаче, европейците ще трябва да се държат добре с американците, за да не разберат по трудния начин колко са уязвими към американските капризи.