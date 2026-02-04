IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Кондуктор почина след нападение от пътник във влак в Германия

Нападателят, който не е имал билет, е гръцки гражданин

04.02.2026 | 13:40 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Кондуктор почина от раните си, след като бе нападнат от пътник в регионален влак в Германия при проверка на билетите, предаде ДПА, позовавайки се на полицията. 

Тридесет и шест годишният служител е бил нападнат в понеделник вечер, докато влакът напускал железопътната гара в Ландщул, близо до Кайзерслаутерн в провинция Райнланд-Пфалц. 

Двадесет и шест годишният пътник не е имал билет и му е било наредено да напусне влака, преди да нападне кондуктора, който е получил сериозни наранявания. Пътниците оказали първа помощ на ранения мъж и извикали полиция. Кондукторът е бил реанимиран на място, преди да бъде откаран в болница, където по-късно е издъхнал от раните си. 

Заподозреният за нападението, гръцки гражданин, живеещ в Германия, е задържан на място, съобщи полицията.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кондуктор нападение влак Германия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem