Замазаха лицето на Мелони от църковна фреска

Ликът на ангела от фреска в римска базилика, който наподобяваше силно на италианския премиер Джорджа Мелони, беше заличен, съобщиха италиански медии.

Това е станало снощи след консултации между Римската епархия, Фонда за религиозни обекти и римската Служба за съхранение на културните и историческите обекти.

Реставраторът Бруно Валентинети е боядисал главата на ангела с бял лак, докато гореспоменатите три ведомства вземат решение как да бъде реставрирана наново фреската, така че да придобие първоначалния си вид. Според самия Валентинети решението за заличаването на лика на ангела, наподобяващ на Мелони, е било спуснато от Ватикана.

Римската епархия започна разследване във връзка с фреската на ангел с лик, наподобяващ Мелони

Фреската се намира в църквата "Сан Лоренцо ин Лучина" в Рим близо до сградата на долната парламентарна камара и на правителството. Тъй като е била в лошо състояние, е трябвало да бъде реставрирана и това е било възложено на именно на Бруно Валентинети. Той е реставратор аматьор и в миналото е работил и по реставрация на вила на Силвио Берлускони. Валентинети отрече да е превърнал ангела от фреската в копие на Мелони и заяви, че той си е изглеждал така и в миналото и само е бил поосвежен.

Според предстоятеля на църквата, други църковни органи, италиански медии и италианската опозиция обаче ликът на ангела е бил коренно различен в миналото.

Появиха се хипотези, че реставраторът се е възхищавал на Мелони и затова е действал така.

Заради ангела с лика на Мелони в продължение на четири дни огромно множество жители на Рим и туристи се стекоха в храма от любопитство. Първоначално предстоятелят му Даниеле Микелети заяви, че събирането на толкова много хора в църквата е нещо положително. Мнението му обаче постепенно се промени, защото тези любопитни посетители пречели на богомолците, които идвали да се помолят в храма.

Самата Мелони прие всичко на шега, като в пост в „Инстаграм“ заяви още в събота: „Приличам ли ви на ангел?“

Опозицията обаче настоя министърът на културата Алесандро Джули да даде обяснения в парламента.

За самия реставратор Валентинети се разбра, че в миналото е опитвал да се кандидатира и за общински съветник в Рим от дясна политическа формация, наречена „Десница-Трикольор“. През 2002 г. той е извършвал реставрационни дейности отново в базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина“, пише БТА.