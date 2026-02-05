Руската полиция застреля бивш затворник, завърнал се от фронта в Украйна

Полицията в Русия застреля снощи заподозрян по време на опит за арест на двама предполагаеми извършители на отвличания и убийства в Москва, предаде ДПА.

Вторият заподозрян, който е бил арестуван, след това е направил самопризнания, съобщи днес руското следствие.

Случаят е в центъра на общественото внимание в Русия дни наред заради обширните действия по издирването на похитителите и техните жертви.

За последно бе съобщено, че заподозрените мъже се укриват в луксозното московско предградие „Рубльовка“, предава БТА.

Според руските следователи двамата заподозрени преди седмица са отвлекли и убили 39-годишен мъж в Пензенска област, като мотивът вероятно е бил финансов.

Полицията добави, че

заподозрените след това са убили и таксиметровия шофьор, който ги е превозил

от Волжка област до Москва.

Заподозреният, който бе застрелян по време на полицейската операция, има предишна присъда за двойно убийство и е бил освободен от затвора през 2022 г.

Според публикации в руските медии той е бил освободен преждевременно заради войната на Русия в Украйна и изглежда е бил сред хилядите затворници, наети от бившата частна военна компания „Вагнер“, за да служи на фронта.

Кремъл помилва осъдени престъпници в замяна на участието им в сраженията. Оттогава бе съобщено за няколко случая, при които бивши затворници са извършили нови престъпления в Русия след завръщането си от фронта.