IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Руската полиция застреля бивш затворник, завърнал се от фронта в Украйна

Той е заподозрян в отвличания и убийства

05.02.2026 | 07:45 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Полицията в Русия застреля снощи заподозрян по време на опит за арест на двама предполагаеми извършители на отвличания и убийства в Москва, предаде ДПА.

Вторият заподозрян, който е бил арестуван, след това е направил самопризнания, съобщи днес руското следствие.

Случаят е в центъра на общественото внимание в Русия дни наред заради обширните действия по издирването на похитителите и техните жертви.

За последно бе съобщено, че заподозрените мъже се укриват в луксозното московско предградие „Рубльовка“, предава БТА.

Според руските следователи двамата заподозрени преди седмица са отвлекли и убили 39-годишен мъж в Пензенска област, като мотивът вероятно е бил финансов.

Полицията добави, че

заподозрените след това са убили и таксиметровия шофьор, който ги е превозил

от Волжка област до Москва.

Заподозреният, който бе застрелян по време на полицейската операция, има предишна присъда за двойно убийство и е бил освободен от затвора през 2022 г.

Според публикации в руските медии той е бил освободен преждевременно заради войната на Русия в Украйна и изглежда е бил сред хилядите затворници, наети от бившата частна военна компания „Вагнер“, за да служи на фронта.

Кремъл помилва осъдени престъпници в замяна на участието им в сраженията. Оттогава бе съобщено за няколко случая, при които бивши затворници са извършили нови престъпления в Русия след завръщането си от фронта.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

москва полиция убийство фронта затворник
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem