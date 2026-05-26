Естония: Украйна да продължи да нанася удари по военна инфраструктура в руския тил

Лидерът на Кремъл Владимир Путин постоянно се възползва от страховете на европейците от ескалация на военните действия, опитвайки се да ги притисне да намалят подкрепата си за Украйна и да обезсърчи украинците по отношение на ударите по обекти във вътрешността на Русия, заяви в интервю за Укринформ министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна.

Той отбеляза, че партньорите на Киев не се поддават на този натиск от страна на руския президент.

Според Цахкна, всявайки страх у Запада, Путин се стреми да създаде впечатлението, че балтийските републики, и като цяло източният фланг на НАТО, може да бъдат въвлечени във войната.

Министърът на Естония отбеляза, че макар от историческа гледна точка подобни западни опасения да са разбираеми, те не бива да определят политическите решения. По думите на външния министър Путин би желал западните държави да упражнят натиск върху Украйна да прекрати ударите си на руска територия, но това не се случва.

Цахкна подчерта, че никой не поставя под въпрос правото на Украйна да нанася удари дълбоко в Русия, добавяйки, че украинските "далекобойни санкции" са доказали своята ефективност.

Той призна, че балтийските републики, чиито територии напоследък биват засегнати от инциденти с дронове, не са доволни, когато нещо подобно се случва, но в същото време каза, че хората в региона разбират, че украинските удари са насочени срещу "артерии" на руската военна машина. Цахкна има предвид места като пристанището на Балтийско море Уст Луга и района на Санкт Петербург, които са близо до границите на НАТО.

На такива инциденти трябва да се гледа като на "странични ефекти от войната на Русия", акцентира дипломатът. Той изказа мнение, че Украйна трябва да продължи с тези операции, предупреждавайки, че в бъдеще случаите с дронове може да зачестят.

Естонският министър отбеляза, че отговорността е на Русия, която умишлено отклонява дронове към държави членове на НАТО, разпространявайки неверните твърдения, че балтийските републики и Финландия са предоставили на Украйна право да нанася удари от техните територии. Цахкна категорично отрече това.