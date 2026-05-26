IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Племенникът на Ел Чапо е арестуван в Мексико

Той е заловен с граничния щат Сонора

26.05.2026 | 20:35 ч. 0
Стопкадър YouTube

Стопкадър YouTube

Мексиканските сили за сигурност са заловили издирвания от САЩ племенник на наркобоса Хоакин “Ел Чапо“ Гусман в граничния щат Сонора, съобщиха властите.

Министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч написа в социалната мрежа X, че задържаният е “племенник на Ел Чапо“ - бившият лидер на картела “Синалоа“, който излежава доживотна присъда в американски затвор.

По думите му племенникът също е издирван от властите в САЩ.

Свързани статии

Въпреки че официално заподозреният е идентифициран само като Исай “N“, мексиканските медии съобщиха, че става дума за Исай Мартинес Сепеда.

От пресслужбата на министъра на сигурността заявиха пред AFP, че нямат допълнителна информация относно публикациите в медиите, според които заподозреният е бил арестуван още през 2008 г. с оръжия с голям калибър. Не е ясно и кога е бил освободен.

Ел Чапо беше екстрадиран в САЩ през 2017 г., след като два пъти избяга от мексикански затвори. В момента той излежава присъда в строго охраняван затвор в Колорадо по обвинения за наркотрафик и пране на пари.

Двама от синовете на Ел Чапо - Овидио и Хоакин - също се намират в американски затвори по обвинения, свързани с наркотрафик.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

арест наркотрафик Ел Чапо племенник Мексико наркокартел
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem