Русия харчи половината от държавния бюджет за военни цели

Анализ на германската агенция за външно разузнаване показва, че Русия е похарчила около половината от държавния си бюджет за военни цели миналата година.

В доклада си Бундеснахрихтендиенст (BND) установява още, че реалните разходи за отбрана на Русия са били с 66% по-високи от официално декларираните, като разходите се увеличават рязко всяка година след пълномащабното нахлуване на страната в Украйна през 2022 г.

Реалните военни разходи на Кремъл са били приблизително 250 милиарда евро през 2025 г., което се равнява на приблизително половината от общите държавни разходи и около 10% от БВП на страната. В началото на войната военните разходи са представлявали около 6% от БВП, се казва още в анализа.

BND заяви, че средствата са били използвани не само за поддържане на войната в Украйна, но и за разширяване на военните способности извън бойното поле, особено по границите на Русия с източните страни от НАТО.

Западни представители, включително Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, предупредиха, че Русия може да атакува една от страните членки на алианса в рамките на две до пет години.

"Тези цифри ясно показват нарастващата заплаха за Европа, представлявана от Русия", се казва в доклада.

Агенцията установи, че голяма част от допълнителните разходи, включително за строителни проекти, военни ИТ програми и социални помощи за персонала на въоръжените сили, са скрити другаде в държавния бюджет.

Русия има много по-тясно определение за разходи за отбрана от това, използвано от НАТО, докато Кремъл също систематично изопачава официалните данни, съобщи BND.

Бюджетните планове на Москва за 2026 г., публикувани миналата есен, предполагат, че разходите за отбрана ще спаднат за първи път от началото на войната. Официалната цифра от 13 трилиона рубли обаче е далеч под това, което германските анализатори смятат, че Кремъл действително харчи, пише The Telegraph.

Нарастващите разходи за войната и спадът в приходите от износ на енергия принудиха руското правителство да намали разходите за социални помощи и да увеличи ДДС, като същевременно поддържа голям бюджетен дефицит – оценен на над 70 милиарда долара.

Миналата година, за разлика от това, Стокхолмският международен институт за изследване на мира изчисли, че общите разходи на Русия за отбрана са около 7% от БВП, ниво, което той определи като "управляемо“.

Дори според данните на Кремъл, Русия сега има третия по големина бюджет за отбрана в света, след Съединените щати и Китай. Военните ѝ разходи са се увеличили повече от два пъти през последните пет години.

Мащабът на превъоръжаването на Русия от своя страна тласна Западна Европа към най-голямото ѝ военно натрупване от Студената война насам.

Преговорите в Абу Даби

Докладът на BND идва, след като Москва поиска Киев да приеме нейните условия за прекратяване на четиригодишната война или да се изправи пред продължаване на конфликта. Той дойде преди нови преговори между двете страни в Абу Даби.

Свързани статии Мелания Тръмп: Преговорите с екипа на Путин за връщане на украински деца продължават

Срещата, на която САЩ са посредник, е последната от поредица преговори, които досега не са довели до споразумение за прекратяване на боевете.

Войната се превърна в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, със стотици хиляди убити, милиони принудени да напуснат домовете си и голяма част от Източна и Южна Украйна, опустошена.