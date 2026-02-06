IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж загина в Северна Гърция, колата му била повлечена от придошла река

Усложнена е обстановката след проливните дъждове и на полуостров Пелопонес

06.02.2026 | 11:45 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 55 години е загинал при опит да пресече придошла река край град Комотини, Северна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Нещастният случай е станал, когато мъжът е опитал да пресече река Возвози с автомобила си през брод, като не се е съобразил с поставените знаци от полицията, че бродът е затворен заради обилните валежи през изминалите дни.

Усложнена е обстановката след проливните дъждове и на полуостров Пелопонес, където валежите наводниха пътища в община Пиргос и предизвикаха затварянето на училищата в района.

Хиляди жилища там са без водоснабдяване след авария в резултат на наводненията, съобщава ЕРТ.

Ново свлачище е станало и на Йонийската магистрала по западното крайбрежие на Гърция, която беше затворена наскоро пак заради свлачище.

Властите са обезпокоени, защото според прогнозите се очакват проливни дъждове и през следващата седмица.
