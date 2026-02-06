Терористичният акт срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев потвърди насочеността на режима на Владимир Зеленски към проваляне на преговорите. Това заяви на пресконференция министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров.

По думите на Лавров, този терористичен акт е поредното потвърждение, че режимът на Зеленски продължава курс към провокации, чиято цел е дестабилизиране на преговорния процес. Той добави, че властите в Киев са готови да предприемат всякакви стъпки, за да убедят своите западни спонсори да не изостават от САЩ в стремежа си да ги отклонят от курса към постигане на справедливо уреждане.

В същото време Лавров отказа да прави прогноза как това покушение може да повлияе на по-нататъшните преговори. „Това не е моя функция, това ще бъде решено от ръководството на нашата страна“, подчерта той.

Руският президент Владимир Путин е уведомен за опита за убийство на високопоставен служител от военното разузнаване Москва, предаде Ройтерс, цитирайки говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев бе хоспитализиран, след като бе прострелян няколко пъти. Руските служби за сигурност работят по случая, добави Песков.

Украински медии, позовавайки се на източник в Офиса на президента, също съобщиха, че покушението може да е било организирано от трета страна с цел да бъдат провалени мирните преговори, съобщи "Страна. ua".

Журналисти припомнят, че покушението е станало в момент на преговори, по време на които ГРУ координира руската делегация, и заявяват, че това покушение е най-малко изгодно за Украйна, тъй като тя е заинтересована от продължаването на преговорите.

Отбелязва се, че тази информация се разпространява от медии, близки до Офиса на президента. Официално украинската страна не е коментирала покушението.

Руски телеграм-канали пишат, че според една от версиите на силовите структури, покушението срещу Алексеев може да е било извършено от жена-наемен убиец.

Припомняме, че вчера президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е утвърдил нови бойни операции на СБУ срещу Руската федерация. Повечето от предишните покушения срещу видни личности в Русия са били организирани именно от СБУ, както самата украинска спецслужба е заявявала.