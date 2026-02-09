Кремъл: Ситуацията с горивата в Куба е критична

Кремъл заяви, че положението с доставките на горива в Куба е критично, предаде Ройтерс.

Островната държава вече е въвела мащабни мерки за защита на жизненоважните услуги и за режим на горивата. Според Москва опитите на САЩ да "задушат" Куба чрез икономически натиск водят до множество трудности.

Кубинските власти представиха мерките си за справяне с кризата, като комунистическото правителство демонстрира твърда позиция срещу усилията на Вашингтон да прекъсне доставките на петрол за карибската страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия води разговори с Хавана (дългогодишен свой партньор) за намиране на решения на възникналите проблеми.

Песков отговори на въпрос, свързан с информации за недостиг на авиационно гориво и дали това би могло да засегне руските туристи, които планират да напуснат Куба.

(БТА)